Fermo. Venerdì 5 gennaio torna in Piazza del Popolo la seconda edizione di Deejay On Ice

Nella splendida cornice della Piazza Del Popolo di Fermo venerdì 5 gennaio arriva la seconda edizione del Deejay On Ice. Dalle ore 23 si alterneranno sul palco GIANLUCA J, ANDREW DEEJAY, MANU LATINI, ALEX G. e MR FRATTA.

La pista di pattinaggio su ghiaccio si trasformerà in una grande discoteca all'aperto.

Dalle ore 23:00, si alterneranno in un esclusivo dj set Gianluca J, Andrew Deejay, Alex G. GUEST MR. FRATTA

La voce sarà quella di Manu Latini. Sarà una grande festa aperta a tutti e a ingresso libero.

Da una parte la pista di ghiaccio dalla quale si potrà ballare pattinando, pagando il regolare biglietto, dall'altra il resto della piazza aperta a tutti gratuitamente. Una serata per ballare, pattinare e brindare sotto le stelle.

"Exclusive Sound System: Pequod Acoustics by Rdapro.net srl (Civitanova Marche)

www.pequodacoustics.com.

IN COLLABORAZIONE CON:

CIOTTI'S BAR CAMPIGLIONE DI FERMO

CALA MARO CUCINA DI MARE LIDO DI FERMO

SCUOLA PROFESSIONALE CEESA