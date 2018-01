Sant'Elpidio a Mare. “Marche-Ting De-Motivational Show”: le prime quattro serate tutte sold out

In tantissimi hanno scelto l'Auditorium “Giusti” di Sant'Elpidio a Mare e la nuova produzione targata Marche Tube e Lagrù: fin dal debutto “Marche-ting De-Motivational Show” ha registrato il tutto esaurito, con ben quattro serate sold out.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta Piero Massimo Macchini - lo spettacolo sta andando molto bene e c'è un bellissimo feedback da parte del pubblico. A partire da domani torneremo sul palco per le nuove repliche che dureranno fino a domenica 7 gennaio, con una bella sorpresa”.

Macchini porta sul palco il formatore di cui nessuno sentiva il bisogno ma che, con la sua lucida semplicità, porterà a galla le contraddizioni e gli eccessi del mondo del marketing e della comunicazione, grazie a un personaggio, il digital guru, nato prima dal web con Marche Tube e ora approdato al live, dando la personalissima visione di Lagrù del marketing 3.0.

Altissimo gradimento per lo spettacolo che vede la regia di Priscilla Alessandrini e la firma di Macchini, Paolo Figri, Marcello Mancini, Francesco Vernelli e la Premiata Fonderia Creativa. Mercoledì 3 gennaio il Provincialotto diventato digital guru sarà di nuovo in azione, con gli spettacoli in programma alle ore 21.15 tutte le sere fino al 7 gennaio, giornata in cui è stata programmata una ulteriore replica alle 17.

Nonostante per domani l'Auditorium sia già al completo con le prenotazioni, Lagrù ricorda che è aperta per tutte le serate una lista di attesa e consiglia di presentarsi comunque alla biglietteria, così da approfittare degli eventuali posti lasciati liberi.