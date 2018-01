Porto San Giorgio. La danza contemporanea di E.Sperimenti in scena sabato 13 al Teatro comunale

"Convergenze" si configura in un astratto quanto coinvolgente ed energetico rapporto tra la musica elettronica ed il suolo, la luce ed il ritmo, la potenza e la gioia della dinamica.

La coreografa Federica Galimberti ha compiuto in modo consapevole e preciso la scelta di raffigurare questa creazione con un ensemble tutto al maschile (i giovani danzatori Filippo Braco, Andrea Ferrarini, Stefano Otoyo e Daniele Toti), di grande impatto scenico, ma anche altrettanto capace di esprimere la fragilità infinita dell’uomo davanti all’eterno, alla luce.

Un linguaggio nuovo, contaminato, corrotto dall’intrusione della motion graphic e del visual/light design, che a volte mette in crisi ed a volte esalta l’astratta narrazione di quella ‘eterna domanda’, cui le risposte giungono attraverso suggestioni ritmiche e percussive quasi tribali. Un ritmo atavico che oggi si materializza nell’urban, nello street, nella danza di terra che la Cultura Hip Hop ha esaltato come sfida ‘sana’ e condivisione: ‘Convergenze’, appunto, di momenti, atmosfere e dinamiche.

Formazione storica della danza contemporanea e che per prima in Italia ha saputo fondere la danza di strada a forme coreografiche più colte, GDO-E.Sperimenti è marchigiana di adozione e sta lavorando da alcuni anni in residenza al Teatro Goldoni di Corinaldo, dove "Convergenze" sarà in scena il prossimo 7 aprile.

Biglietti di posto unico numerato € 15 (ridotto € 12) in vendita al Teatro Comunale, aperto il giorno di spettacolo dalle ore 18 a inizio rappresentazione.

Informazioni e prenotazioni al n. 392/3429126, AMAT tel. 071/2072439 www.amatmarche.net e Call Center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600.

Inizio ore 21,15.