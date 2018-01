Montegranaro. Riprende domenica la XXIII Stagione Concertistica, appuntamento con il trio Donzelli-Ricci-De Blasis

“Anche la musica classica è protagonista di questo inizio d'anno per Montegranaro – commenta l'Assessore alla Cultura Giacomo Beverati –. Oltre agli Amici delle Musica e a TAM, cui va un ringraziamento per il ricco programma di appuntamenti che ci accompagnerà fino al mese di marzo, voglio esprimere la mia riconoscenza alla Donzelli, Ricci e De Blasis per aver accettato l'invito e per l'allestimento di un programma che spazierà da Mozart, a Schubert, fino a Rossini”.

Il biglietto d'ingresso ha un costo di 10 euro, ridotto a 7 euro per gli over 60 e i possessori della Marche Jazz Card. Previsto anche un ridotto di 1 euro per gli studenti.

IL PROGRAMMA

W.A. Mozart: da Le nozze di Figaro “Giunse alfin il momento..Deh vieni, non tardar”

W.A. Mozart: Dans un bois solitaire

W.A. Mozart: da La clemenza di Tito “Parto, ma tu ben mio” (soprano, clarinetto,pianoforte)

R. Strauss: Zueignung

F. Schubert: Grätchen am Spinnrade

F. Schubert: Der Hirt auf dem Felsen (soprano, clarinetto, pianoforte)

G. Rossini: La promessa

G. Rossini: da La gazza ladra “Di piacer mi balza il cor”

R. Hahn: da Venezia “Che peca’”

G. Puccini: da La Bohéme “Si, mi chiamano Mimì”

A.C. Beach: Ah love but a day

W. Bolcom: George

L. Laitman: Dreaming