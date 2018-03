"La figura del mediatore linguistico e culturale nell'era digitale": il 23 e 24 marzo a Fermo il convegno nazionale organizzato dalla scuola San Domenico

Il convegno, patrocinato dalla Commissione Nazionale dell’UNESCO, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dal Comune di Fermo e dalla Camera di Commercio, si avvale della collaborazione anche di varie associazioni nazionali ed europee che hanno voluto sostenerne le finalità: AUPIU’ (Scuole superiori per mediatori linguistici), ANITI (traduttori e interpreti), Imprelingue aderente a Confindustria (aziende di servizi linguistici), Europearll (docenti che applicano approcci performativi all’insegnamento linguistico).



Il convegno prevede un panel di relatori ed esperti in rappresentanza di numerosi enti che a vario titolo si occupano di mediazione sia a livello formativo che operativo. Atenei come le due università per stranieri di Siena e Perugia, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università di Firenze, quella di Chieti-Pescara, la facoltà per traduttori e interpreti di Forlì, ramo dell’Università di Bologna, e la SSMLIT dell’Università di Trieste, ma anche rappresentanti di quel vasto mondo che si occupa della mediazione come strumento di integrazione sociale.

Parteciperanno infatti anche Oliviero Forti, responsabile nazionale del settore emigrazione della Caritas e Don Vinicio Albanesi, Presidente delle Comunità di Capodarco. Non mancherà tuttavia un’attenzione rivolta anche alla mediazione linguistica come fattore di sviluppo internazionale delle imprese, tema di grande rilevanza anche per il nostro territorio, sul quale interverrà Mirko Silvestrini in rappresentanza delle imprese linguistiche aderenti a Confindustria. Nelle intenzioni degli organizzatori, come ha dichiarato Carlo Nofri, Direttore della SSML San Domenico di Fermo e curatore del convegno, “l’idea generale è quella di fare il punto sullo stato dell’arte di una professione emergente che viene ormai declinata in forme sempre più specialistiche, dalla mediazione prevalentemente linguistica a quella prevalentemente interculturale. Tutte però cercano di rispondere alle sfide di oggi. Mi riferisco al vorticoso sviluppo dell’economia digitale che internazionalizza imprese e mercati, ma anche al grande fenomeno dell’immigrazione che investe innanzitutto l’Italia, penisola d’Europa protesa nel mediterraneo . E - continua Nofri – di fronte a questi fenomeni in rapida evoluzione anche il quadro normativo inerente la formazione e l’inquadramento professionale di queste figure richiede probabilmente adattamenti non solo in linea con il mutato scenario ma anche in grado di confluire finalmente in una legislazione nazionale unitaria. I mediatori sono il nostro prezioso “genio pontieri”; una task force di operatori qualificati che da un lato facilita il dialogo sociale e l’integrazione evitando che l’incontro di etnie e di culture si trasformi in uno scontro e, dall’altro, supporta le nostre imprese affinchè non perdano contatto con i mercati globali e possano far viaggiare speditamente brand e prodotti attraverso le multilinguistiche autostrade digitali. Per questa ragione lanceremo durante il convegno la proposta di costituire un Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Linguistica e Culturale, un luogo aperto al confronto delle esperienze e allo scambio delle buone prassi che metta in rete tutti i soggetti interessati. Ci auguriamo non solo che un tale organismo festeggi a Fermo la sua nascita, ma che qui trovi anche la sua casa. Proprio in quelle Marche che recentemente sono salite agli onori della cronaca per episodi drammatici, come quelli di Macerata, che hanno appannato mediaticamente l’immagine di una regione da sempre simbolo di accoglienza, integrazione sociale e apertura culturale”.



Insomma temi di grande attualità, come testimonia la significativa partecipazione al convegno anche di rappresentanti dei Ministeri competenti e dell’INAPP (ex Isfol). A conclusione dell’evento sarà pubblicato un volume che raccoglierà gli atti del convegno per mettere i risultati dei lavori a disposizione di tutti gli stakeholders.

Chi non vuole perdersi questo appuntamento può rivolgersi alla segreteria del convegno o visitare la pagina web: SSML San Domenico, Via dell’Università,16/D. Fermo. Tel.0734.217277.