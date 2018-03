Porto San Giorgio. Introduzione alla lirica: sabato 17 marzo gran finale al Teatro Comunale con la Carmen

Un melodramma a tinte forti, nel quale l’ossessione amorosa del protagonista maschile sfocierà nel dramma del femminicidio. Grandi voci daranno vita ai personaggi dell’opera: Carmen sarà Debora Simonetti, nei panni di Don Josè il tenore Dario Ricchizzi, Micaela, il soprano Patrizia Perozzi e nei panni del torero Escamillo, il baritono Lucio Mauti, diretti al pianoforte dal M°Massimiliano Caporale.

Uno spettacolo non solo da ascoltare ma anche da vedere, grazie alle scenografie create dai giovani scenografi del Liceo Artistico “Preziotti -Licini”, che si esibiranno anche come danzatori e figuranti.

Una grande stagione dedicata alle forti passioni dell’opera, interamente ad ingresso gratuito, come nelle intenzioni dell’Assessore alla Cultura e Turismo Elisabetta Baldassarri, che insieme a Clara Renzi, direttrice artistica dell’Associazione “Incontri d’Opera” di Fermo ed alla Preside del Liceo Artistico Stefania Scatasta, ha fortemente creduto nella sinergia tra Scuola, Comune ed Associazioni locali per la promozione dell’Arte e della Lirica nel nostro territorio.