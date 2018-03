Sant'Elpidio a Mare. Venerdì 16 marzo aperitivo letterario alla Forneria Totò con Francesco Cicchi e il libro: Pietra, l'anima e l'infinito da abitare

Francesco Cicchi è nato a San Benedetto ed è fondatore e presidente della cooperativa sociale onlus Ama Aquilone che da oltre trent'anni, è impegnata sul fronte delle marginalità, della pace e dell'integrazione. Il libro è il frutto dei tanti incontri avvenuti nella comunità e dei viaggi conseguenti all'impegno della cooperativa. Un libro da tenere vicino, un libro che merita ascolto per le tante storie raccontate, per aver messo al centro la vita di uomini e donne considerati ai margini e che invece, hanno tante cose da dire e da insegnare. Vi sono pagine delicate e tenere fatte di incontri, scoperte, ascolto ed accoglienza. Come ben dice l'autore, le vite degli altri vanno accolte ed ascoltate non giudicate. Il titolo del libro riecheggia un versetto di Matteo ed è titolato: Pietra, l'anima e l'infinito da abitare. La voce narrante è quella di Francesco Cicchi che in una azione di rara generosità ci restituisce intatto il mistero dell'incontro con l'altro, con Renè, con Maddalena, con Pietra, con Maria, con Gabriel. Tante vite, tante storie che si intrecciano e sono parte secondo l'autore, di un disegno più grande. Non tutto è dato sapere ma, sicuramente questa è un'opera dedicata alla fragilità come vera forza dell'essere umano. La fragilità che si legge negli altri e nella quale ci si riconosce nella consapevolezza che l'essere umano è forte e debole, grande e piccolo, luminoso ed umbratile. Un monito che sarebbe meglio non dimenticare insieme all'altro grande insegnamento che costituisce il senso profondo di questo libro: l'attività di cura ed aiuto non è mai da una sola parte, ma è dentro il mistero della reciprocità. L'autore sarà intervistato dal noto Psichiatra e direttore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Area Vasta III dell'Asur Marche Gianni Giuli, a costruire la trama di un incontro sicuramente imperdibile.