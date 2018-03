Monte Urano: mercoledì d'essai ma non solo. Domenica al via la terza edizione della rassegna "Lei è Franca Viola" contro la discriminazione di genere

Questa sera verrà proiettato il film My Italy di Bruno Colella, un folle divertissment sull'aspetto surreale dell'arte moderna, indirizzato a coloro che decidono di dedicare all'arte la propria vita.



Fra pochi giorni, però, prenderà il via anche la terza edizione della rassegna "Lei è Franca Viola", il progetto culturale contro la discriminazione di genere giunto alla sua terza edizione e realizzato in collaborazione con la Scuola Primaria "Don Milani" e la Scuola Secondaria "G. Leopardi" della città.

Domenica pomeriggio alle 17:30, infatti, presso la Sala delle riunioni del Palazzo comunale, verrà presentato al pubblico il libro "#leviedelledonnemarchigiane: non solo toponomastica", con l'intervento delle curatrici Silvia Casilio, Ninfa Contigiani e Claudia Santoni e l'introduzione della Presidente della Commissione pari opportunità della Regione Marche Meri Marziali.



Un percorso, quello del progetto Lei è Franca Viola, che continuerà poi con altri appuntamenti e che culminerà in quattro incontri, tenuti nel mese di aprile (precisamente il 5, 12, 13 e 15) dall'associazione On the Road Onlus, con l'intento di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sul tema della violenza contro la donna, partendo da una riflessione sugli stereotipi di genere.

Verranno inoltre svolti dei laboratori creativo-educativi a cura della casa editrice Miriagono di Roma, che presenterà la collana delle Antiprincipesse con approfondimento sul volume dedicato a Frida Kahlo.