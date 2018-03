Storia e bellezza dei colori naturali: visitabile fino al 2 aprile a Palazzo dei Priori la mostra "Natural Color Culture"

La mostra è arricchita da un percorso di visita con tinture live, video ed attività formative a calendario rivolte al mondo della scuola, alle imprese, al pubblico in genere e dalla presentazione di un itinerario sul colore per una visita nelle Marche a carattere turistico-culturale.



L’esposizione, invece, potrà essere visitata tutti i giorni con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00; il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.





Nell’aula didattica di Palazzo dei Priori in programma anche alcuni laboratori:



- sabato 17 marzo alle ore 11.00: Manufacture - i colori vegetali e la tintura del cuoio per calzatura ed accessori, preparazione dei colori vegetali e tamponatura a mano su pellami per la calzatura e workshop rivolto a tutti gli interessati a cura di Ilenia Nicolelli, specialista di prodotto Teknochim.



- domenica 18 marzo alle ore 11.00: Manufacture tinture delle fibre tessili con i colori vegetali per il distretto del cappello di Montappone, preparazione e tintura in blu di Guado e workshop rivolto a tutti gli interessati a cura di Massimo Baldini, Oasicolori.