Porto Sant'Elpidio. Menù di Pasqua "marinato" con Marco De Padova, appuntamento sabato pomeriggio allo Scavolini Store di Porto Sant'Elpidio

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina.

Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale torna nelle Marche. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 24 marzo a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store di Porto Sant’Elpidio. Per prepararsi all’imminente weekend di Pasqua, il blogger di iFood Marco De Padova mostrerà al pubblico la preparazione di una ricetta golosa e fresca, ideale per il pranzo pasquale coi parenti. Al termine dell’evento, il pubblico potrà degustare il piatto preparato con un assaggio prelibato.

L’ospite speciale

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma viaggia molto, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione, il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food PR, organizzando anche Food&Bar Catering di successo. Cucina di frequente sia a casa che in pubblico in occasione di show-cooking. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog Faccia Da Cibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Last but not least, tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.

Il tema e la ricetta

La primavera è finalmente sbocciata. È il momento di portare a tavola sapori freschi, come la menta, il limone e la verdura cruda. Quale occasione migliore per assaporare pietanze nuove se non il celebre pranzo di Pasqua? Marco De Padova farà scoprire al pubblico un piatto che prende ispirazione dalla cucina d’Oriente e contemporaneamente strizza l’occhio ai sapori italiani attraverso l’arte della marinatura. Una tecnica semplice che richiede solo un po’ di pazienza nel tempo di riposo, ma che saprà rendere il cibo più morbido e saporito. Per l’occasione Il Direttore preparerà una dadolata di pollo marinato su tagliatelle di zucchina cruda. Un piatto gustoso e originale, arricchito da salsa di soia (a tasso ridotto di sale) e dai semi di sesamo al wasabi. Per gli ospiti sarà impossibile resistere all’assaggio finale.

La location

Lo Scavolini Store Porto Sant'Elpidio – in C.so Cavour 171/B - copre una superficie di 240mq; al suo interno si possono scoprire le collezioni per l'arredo cucina e bagno tra cui Carattere, Foodshelf, Motus, LiberaMente, Diesel Social Kitchen e per l'arredo bagno come Aquo e Rivo. Nato dalla solida collaborazione tra Scavolini e lo Staff di E.P. Mobili, grazie alla pluriennale esperienza nel settore dell’arredo, fornisce la giusta soluzione per arredare ogni casa.