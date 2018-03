A Porto Sant'Elpidio arriva "Corto Circuito": il grande cinema in pillole a Villa Baruchello

Ingresso gratuito Corto Circuito, l'evento che unisce l'amore per il cinema alla passione per la musica in programma sabato 31 marzo a Villa Baruchello.

Con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo di Porto Sant'Elpidio, la Cerrado Studio, dalle ore 22.30, proietterà una selezione di cortometraggi dai primi del '900 ai giorni nostri, citando artisti come Tim Burton, Harmony Korine, Wes Anderson, David Lynch e molti altri. Gli spettatori potranno seguire la proiezione attraverso dispense informative fornite gratuitamente. Alle ore 24.00 il polistrumentista Alberto Castagna si esibirà in una performance musicale utilizzando il Theremin, uno degli strumenti più antichi della storia elettronica, accompagnato dalle macchine elettriche di Agostino Maria Ticino.

"E' davvero un piacere collaborare alla buona riuscita di proposte giovani e accattivanti." - ha dichiarato l'Assessore al Turismo Milena Sebastiani - "Ho immediatamente accolto con favore la proposta di questo evento dedicato ai palati più raffinati, ma anche a chi vuole avvicinarsi al mondo del cinema e della musica elettronica o solo trascorrere una serata diversa ad ingresso totalmente gratuito. Diciamo che questo evento apre un po' il filone musicale e quello degli eventi pensati per i giovani che culminerà con l'Anteprima Primo Maggio Festival per il quale stiamo preparando ben quattro serate di concerti totalmente gratuiti ed abbiamo già stabilito una convenzione con gli hotel per il pernottamento a soli 19 euro, per consentire ai giovani che vengono anche da fuori di godere pienamente di musica di qualità spendendo il meno possibile".

Al termine della performance si esibiranno due band elettroniche locali Awhyl e Monogram. Il tutto nella splendida cornice della nostra Villa Baruchello. Ingresso gratuito.

Per informazioni cerradostudio1@gmail.com – 3477795150