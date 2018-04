Porto Sant'Elpidio. Sabato 7 al Teatro delle Api arriva Paola Minaccioni con lo spettacolo "Live"

Nel live elettrizzante supportato dalle musiche di Lady Coco, l’artista romana dà vita in un vortice di comicità irresistibile ai suoi personaggi più noti nati in TV e radio. Un universo graffiante, quello della Minaccioni, timido, aggressivo e conturbante, provocatorio e riflessivo, delicato ed ingenuo, moderno e saggio insieme, strepitoso scenario della realtà. E un’istantanea sui nostri tempi, una pausa dalla nostra quotidianità, per ridere insieme, anche e soprattutto di noi.

Paola Minaccioni, romana, si è diplomata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia approfondendo poi gli studi a Mosca con Nikolay Karpov. Televisione, cinema, teatro e radio rappresentano senza differenza i suoi luoghi di espressione. Nastro d’Argento 2014 come Miglior attrice non protagonista e Cine Ciak D’oro Best Comedian 2014 per il film “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek, oltre a essere stata candidata al David di Donatello 2014, la Minaccioni a teatro collabora con autori e registi tra cui Eleonora Danco, Gianni Clementi, Attilio Corsini, alternandoli ai suoi one-woman-show. Mentre in radio è parte del cast fisso e coautrice dei due programmi di punta di Rai Radio Due, “Il Ruggito del Coniglio” e “6-1-0”.

Biglietti: posto unico numerato a 15 euro (ridotto* 12 euro under 29 e over 60, Carta Giovani, Soci Marche Jazz Network, Carta Musei delle Marche, Carta Centro Studi Licini, Soci FAI) in vendita alla Biglietteria Teatro delle Api (tel. 346/6286586 www.teatrodelleapi.it) aperta 3 giorni precedenti lo spettacolo dalle 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle 19. Info AMAT Ancona (tel. 071/2072439) www.amatmarche.net e Call Center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600.