Dal Mare Adriatico ai Monti Sibillini: al via l'ottava edizione della "Rievocazione storica del Circuito del Piceno"

Il ritrovo per i partecipanti è previsto il venerdì sera presso il Royal Hotel di Casabianca di Fermo, ma la manifestazione inizierà il sabato mattina per concludersi domenica attraversando un percorso affasciante e tortuoso che va dal mare Adriatico ai Monti Sibillini di circa 175 km. Si tratta di una manifestazione a carattere nazionale, iscritta a calendario ASI e valevole per la classifica “finale turistica con prove” alla quale potranno partecipare auto costruite entro il 1972 in possesso di certificato d’Identità ASI.

Ritrovo dunque dei partecipanti presso il Lungomare Gramsci di Porto San Giorgio per le verifiche. Dopo la partenza prevista per le ore 8.30 le auto si muoveranno attraversando le località di Torre di Palme, Montefiore, Carassai fino ad arrivare ad una prima sosta presso Montalto delle Marche con visita turistica del borgo.

Dopo il pranzo presso il ristorante “La Madonnina” di Rotella, gli equipaggi visiteranno i tesori della “Chiesa dell’Annunziata” di Ascoli Piceno per poi ripartire alla volta della bellissima Piazza Arringo per la prova cronometrata e dove rimarranno esposte al pubblico in per tutta la serata. Le vetture esposte potranno essere votate dal pubblico presente il che decreterà una vettura premiata da una “giuria popolare”. Dopo il conviviale, ed il pernottamento di buon’ora la domenica mattina il corteo ripartirà attraversando le località di Brecciarolo e Castel di Lama fino alla prima sosta a Castorano (Borgo Miriam) per un breve ristoro. Si riparte quindi alla volta del trionfale e festoso arrivo presso Piazza del Popolo di Fermo previsto alle ore 12.15 circa. Dopo il saluto del sindaco e la visita del Teatro dell’Aquila, gli equipaggi saranno impegnati per il conviviale, premiazioni e saluti presso l’hotel Astoria.

Il Circuito del Piceno fu organizzato per la prima volta nel 1948, sulla scia delle grandi competizioni su strada come la Mille Miglia, con la volontà di unire un anello velocistico i percorsi più belli del Piceno in un mix di rettilinei e curve sulle strade statali e collinari.

La manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 50 mezzi provenienti da diverse parti d’Italia si candida ad essere una bellissima esperienza di passione, di auto d'epoca in movimento, di turismo nella nostra bellissima regione.