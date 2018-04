"Musikobane", mercoledì il Conservatorio Pergolesi in concerto al Teatro di Porto San Giorgio

Il teatro comunale di Porto San Giorgio ospita mercoledì 18 aprile (ore 21) l’orchestra d’archi junior del Conservatorio “Pergolesi” di Fermo. Il concerto, dal titolo “Musikobane”, è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e dal Gus (Gruppo umana solidarietà) e permetterà di raccogliere fondi per l’attività didattica e musicale e per l’orchestra della città siriana di Kobane.

La junior orchestra del Conservatorio è nata in seno alle attività didattiche dello stesso istituto. L’organico, che tiene conto non dell’età dei singoli orchestrali ma del loro anno di studio, comprende 32 elementi. L’obiettivo principale è quello di far crescere gli studenti nella realizzazione della musica cameristica e orchestrale. L’orchestra diretta dal maestro Donato Reggi ha al suo attivo numerose performance (le più recenti a Roma al Pio Sodalizio del Piceni e all’Università Politecnica delle Marche di Ancona).

Si esibiranno i violini primi (Alice Di Monte, Emily May Beach, Sonia Breval, Chiara Di Rosa, Giulia Durante, Kevin Giannini, Asia Petrozzi, Ester Ravanesi, Clara Ripani), violini secondi (Lara Perticari, Maria Pia Abbatantuoni, Lucia Crosta, Francesca Esposito, Sofia Giannini, Alessia Giorgetti, Angelica Lombardi, Marta Natali, Claudia Rossetti, Costantino Suschevichi), viole (Alessandro Petroselli, Sharon Campati, Elena Cudini, Cecilia Regini, Francesca Spada, Giulio Tassotti), violoncelli (Valentina, Verzola, Rachele Alessandrini, Elena Crosta, Maria Grazia Vexina), contrabbassi (Edoardo Di Matteo, Lorenzo Calvanelli, Camilla Cerioni) e percussioni (Gioele Balestrini e Lucia Grisogani).