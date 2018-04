Fermo, torna il Mangiadischi: iscrizioni aperte fino al 24 aprile

Si tratta di un contest musicale, giunto alla quarta edizione, aperto ad artisti e gruppi provenienti dalla provincia di Fermo e dal resto d’Italia, che siano liberi da contratto discografico in corso. La manifestazione è aperta ad ogni genere musicale (rock, indie, folk, reggae, funk, dub, elettronica, blues, hard rock, hip hop, rap, cantautorato ecc), senza limitazioni per la lingua del cantato. I brani presentati dovranno essere originali e inediti (non sono ammesse cover).



“Un contest che dà la possibilità ai giovani di esprimersi con un linguaggio universale come la musica, un contest in cui abbiamo sempre creduto proprio perché vede la partecipazione di tanti ragazzi appassionati di musica che avranno così la possibilità di condividere questa loro passione in location cittadine” - ha detto il Sindaco Paolo Calcinaro.



“Un appuntamento consolidato e atteso che, come Assessorato alle Politiche Giovanili, abbiamo sempre sposato. Un grazie a Nufabric, all’Ambito, alla Regione e ai locali dove si svolgeranno le semifinali per la preziosa collaborazione” – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche Giovanili Alberto Scarfini.



La partecipazione al concorso è gratuita. Per iscriversi occorre compilare modulo di partecipazione e liberatoria scaricabili dai siti: www.ilmangiadischicontest.it, www.ambitosociale19.it, www.comune.fermo.it ed inviarlo, unitamente ad un brano musicale tramite link o mp3 allegato, via email al seguente indirizzo: ilmangiadischicontest@gmail.com. Il termine di scadenza delle iscrizioni e fissato al 24-04-2018.



Il progetto è articolato in tre fasi eliminatorie che si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio 2018. Le selezioni saranno effettuate alla presenza di una commissione qualificata. La commissione è composta da quattro professionisti provenienti dal mondo della musica, dell'editoria di spettacolo, del booking, della produzione musicale e delle politiche giovanili che, nelle varie fasi del contest, esprimeranno il loro giudizio in decimi con un voto da 1 a 10 per ognuno fino al punteggio massimo di 40. Il voto finale è determinato dalla media aritmetica senza arrotondamenti dei voti espressi. Il giudizio della commissione è insindacabile.

La prima fase prevede la selezione di un numero massimo di 12 concorrenti che saranno ammessi alla seconda fase, che prevede l’esibizione dei 12 concorrenti (quattro artisti/gruppi in 3 serate, il 4, 12 e 19 maggio). I primi tre classificati della seconda fase si esibiranno alla finale del contest venerdì 1 giugno 2018 presso il Girfalco di Fermo, condividendo il palco con un headliner di fama nazionale. Il vincitore del contest sara premiato con la produzione di un EP/demo contenente 4 tracce.

Gli assegnatari delle menzioni speciali verranno premiati con dei buoni spesa da consumarsi presso il Nufabric Basement Recording Studio (studio registrazione, sala prove, formazione).