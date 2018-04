Fermo. Incontro venerdì 20 con la Società "Dante Alighieri" per la presentazione dei romanzi del Prof. Bernardelli

Venerdì 20 aprile alle 17,30 la Sala delle Assemblee della Cassa di Risparmio (Corso Cefalonia) offre lo spazio per un importante pomeriggio culturale. La Società “Dante Alighieri” inaugura gli incontri del nuovo anno ospitando il professor Giuseppe Bernardelli, illustre storico della letteratura francese e studioso del testo letterario, professore emerito dell’Università Cattolica, che nell’occasione presenta due suoi romanzi brevi riuniti in un unico volume. “Verso sera" e "Per aspro mare. Due storie” è il titolo (ed. Tarantola, 2017).