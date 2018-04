Montegiorgio. Un 2 giugno da capitale del rap: Gue Pequeno la star di "Rap public" all'ippodromo San Paolo

Il Rap è un racconto sincero, è un modo per comunicare emozioni, travolge e coinvolge, senza intermediari. E’ il genere che arriva dritto al cuore e che piace ai giovani e ai meno giovani, per questo è già un evento la grande festa in programma per il 2 giugno prossimo all’ Ippodromo San Paolo di Montegiorgio .

Gue Pequeno

La Eclissi Eventi, in collaborazione con il Comune di Montegiorgio, con l’Altranotte e l’associazione culturale Aletheia, presenta oggi una manifestazione dedicata ai ragazzi ma non solo, una festa di condivisione e divertimento, proprio nel giorno dedicato alla Repubblica italiana.

Straordinari i nomi scelti, per un maxi palco che già dalle 16 del pomeriggio sarà animato da star del Rap ma anche da dj set di artisti locali, perché davvero si possa ballare sotto il cielo di un giorno di quasi estate, aspettando le stelle.



Il sindaco Armando Benedetti si è detto lieto di ospitare a Montegiorgio un evento di qualità, dedicato ai più giovani: "Oggi apriamo le porte del nostro comune per promuovere una festa dedicata ai ragazzi. Siamo molto soddisfatti e speriamo di far conoscere il centro storico agli artisti e anche a chi verrà da fuori per il concerto".



A svelare i nomi e i dettagli della manifestazione è Maria Teresa Virgili della Eclissi Eventi: "Abbiamo pensato ad una manifestazione che possa promuovere anche il territorio e un comune piccolo come Montegiorgio, che merita davvero di essere conosciuto. Abbiamo raggiunto artisti importanti, con la collaborazione di associazioni come Aletheia con Paolo Pipponzi e Altranotte con Loris Laurenzi: il rap è un genere che veicola anche messaggi importanti, di aggregazione, di amicizia, di valori sempre validi. Speriamo si possa fare questo festival ogni anno il 2 giugno".



Il vice sindaco Michele Ortenzi sottolinea la portata di una manifestazione che di sicuro valorizza il territorio e rende questa zona appetibile al pubblico giovane e giovanissimo: "E’ un territorio vivo e ricco di manifestazioni e di musica; la festa del rap all’ippodromo ha un valore sociale e aggregativo molto importante. Al mattino avremo la festa dello sport per i ragazzi, il pomeriggio ci spostiamo all’ippodromo San Paolo, grazie ad Alessia Mattia che ha collaborato in maniera fattiva".



La stessa Alessia Mattia parla della disponibilità dell’ippodromo ad aprire discorsi futuri per organizzare eventi sempre più significativi sul territorio, per diventare così un riferimento dal punto di vista dei concerti.

Guè Pequeno è il primo nome ad essere svelato, il primo rapper puro capace di conquistare il forum di Assago, in un data che è già nella storia della musica, prevista per il marzo del 2019. E’ il musicista rap più forte del momento, è stato definitio un gentlemen con la tuta.

Nato a Milano, al secolo Cosimo Fini, è un musicista che guarda sempre avanti, sempre al passo con le tendenze più nuove. Un talento artistico innegabile che lo pone un gradino sopra tutti: lo testimoniano i molteplici riconoscimenti che ha portato a casa con tutti i suoi lavori, oltre al doppio platino dell’album, il triplo platino per “Lamborghini”, il doppio platino per “Milionario”, il platino per “Relaxxx”, “Scarafaggio”, “Guersace” e “Trinità”, l’Oro per “Punto su dite”, “T’apposto”, “Oro giallo”, “Non ci sei tu” e “Mimmo flow”.



Con Guè Pequeno, in scena anche Nitro Wilson, la seconda star della festa. Giovanissimo, conquista successi dal 2012, quando, a diciannove anni, ha partecipato a “Spit”, la trasmissione di Mtv dedicata al freestyle, piazzandosi al secondo posto. Nello stesso anno entra a far parte della crew Machete e diventa uno dei rapper italiani più seguiti sui social network. A fine ottobre 2012 partecipa a Casus Belli, Ep di Fabri Fibra che lo vede come unico featuring. Il suo primo album solista, Danger, arriva nel 2013, è targato Machete Empire Records e ottiene presto i consensi di pubblico e critica, affermandolo come rapper di punta della nuova scena italiana. Nel 2015 Nitro si concentra giorno e notte sul nuovo album, Suicidol (Sony Music), che esce il 26 maggio ed esordisce al primo posto in classifica su iTunes. A inizio 2018 pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, No comment che, pur conservando un’impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di un singolo album in 24 h su Spotify, dopo una settimana è primo nella classifica FIMI e dopo tre settimane è certificato disco d’oro. Un exploit che porta Nitro a fare un lungo e affollato instore-tour e a registrare continui sold out durante il ‘No comment – spring tour’.



Terzo nome di punta, Rkomi, è una delle nuove leve del rap nostrano a dominare la classifica Fimi del 15 settembre: Rkomi debutta al primo posto con l’album Io in terra, rilasciato una settimana fa su etichetta Universal Music. Il disco contiene tredici tracce prodotte da diversi produttori: nella title track c'è la mano di Marco Zangirolami, in “Apnea” quella di Carl Brave, in “Mai più”, “Origami”, “Peaky blinders” e “4Z” hanno lavorato Shablo e Parix, in “Solo” Frizt Da Cat e Marz. Il rapper ha detto di aver voluto affidarsi a diversi produttori per pubblicare un disco che fosse il più vario possibile, che spaziasse molto a livello di suoni e atmosfere. Nome d’arte di Mirko Martorana, Rkomi ha già alle spalle un disco di successo dal titolo Dasein Sollen e si è fatto le ossa dal vivo aprendo i live di Calcutta: classe 1994, origini milanesi, il suo successo lo fanno una scrittura personale, testi profondi che non cercano la rima facile e sonorità originali. Considerato il suo seguito su Spotify, non è una sorpresa che al suo esordio in classifica Io in terra, anticipato dal singolo omonimo, si sia attestato come l’album più venduto in Italia nella settimana dall’8 al 14 settembre, secondo le rilevazioni di GfK Retail & Technology Italia.

E’ previsto un servizio navetta da Porto San Giorgio e Civitanova Marche: prevendite già partite, ingresso 25 euro più diritti di prevendita, apertura porte alle 16. Prevendite: Ticketone, Ciaoticket, Ticket master. Pagina Facebook, previsti stand gastronomici.