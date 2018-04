"The Tailor" batte i film americani. Sold out al Super 8 per la prima nazionale del cortometraggio firmato Emiliano Bengasi

“The tailor – il sarto delle emozioni” il film di Emiliano Bengasi batte i film in programma al cinema. Il pubblico presente in sala per vedere la prima nazionale del cortometraggio ha superato di gran lunga anche i film americani più blasonati come il Candidato all’oscar “Molly’s Game”, “Gost Stories” ed “Escobar”.

Sold Out la sala da 220 posti prevista per ospitare l’evento e pubblico delle grandi occasioni per accogliere lo stilista Emiliano Bengasi, l’attrice Alice Bellagamba e il regista Daniele Donati.

La serata è stata presentata da Mery Pieragostini di Radio Fermo Uno ed ha visto la proiezione della sfilata che lo scorso 7 aprile aveva entusiasmato i buyers internazionali durante la Milano Bridal Week.

A seguire l’attesa proiezione dello short movie “The tailor”, la storia emozionante di come un sarto riesca a trasformare le lacrime di gioia di una donna in cristalli per poter realizzare l’abito dei suoi sogni.

“L’amore – ha detto Emiliano Bengasi nel corso dell’intervista – è come un filo di cotone, tanto sottile quanto mai resistente. Riesce a tenere unite due anime come le parti che compongono un abito, per anni, secoli forse anche l’eternità”.

Alice Bellagamba: “E’ stato un piacere lavorare con Emiliano, ed è stato bellissimo che abbia scelto di farmi interpretare una ballerina, la danza d’altronde credo sia un arte in cui la donna esprime la sua femminilità e forse, non a caso, Emiliano voleva trasmettere questo messaggio perché il suo lavoro è proprio quello di esaltare la femminilità di una donna. Per il futuro ci sono tanti progetti, il mio cortometraggio Last Chance” in cui Emiliano è co-protagonista è in finale al festival Internazionale di Formia, in più ho fondato una compagnia di danza “Balletto delle Marche” e presto ci saranno i primi spettacoli da me ideati”.

Daniele Donati, il regista, che proprio recentemente ha vinto l’award come miglior video maker dell’anno ha dichiarato: “E’ stato impegnativo girare il cortometraggio in poco tempo ed anche usare piccoli effetti speciali per realizzare alcune scene, ma lo staff era in sintonia e tutto è scorso bene, il risultato credo sia piacevole a vedersi”.

L’evento è stata l’occasione per presentare una piccola preview della collezione 2019 che verrà proposta nella sua interessa domenica 18 novembre a Villa Bonaparte in occasione del tradizionale Fashion Show firmato Emiliano Bengasi.