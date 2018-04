Serata da non perdere all'Heartz Club: domani sera arrivano i Bud Spencer Blues Explosion

Venerdì 27 aprile i Bud Spencer Blues Explosion faranno tappa all'Heartz Club di Fermo con il nuovo tour "Vivi Suona Blues Ripeti" in esclusiva per le regioni Marche e Abruzzo. Dopo quattro anni d’attesa, quindi, torna il duo formato dal chitarrista Adriano Viterbini e dal batterista Cesare Petulicchio, con un nuovo disco di inediti registrato completamente in analogico.

I Bud Spencer Blues Explosion nascono all’inizio del 2007 a Roma riscontrando da subito un ottimo seguito e la stima di critica e pubblico.

Hanno ormai all'attivo cinque album: Happy (2007), Bud Spencer Blues Explosion (2009), Do It (2011), BSB3 (2014) e l'ultimo uscito il 23 marzo per La Tempesta Dischi.



In undici anni hanno accumulato migliaia di concerti sui migliori palchi italiani e internazionali, oltre che numerosissime collaborazioni con altri artisti, sia come band che singolarmente: Adriano Viterbini ha suonato con Raf, Marina Rei, Otto Ohm e The Niro, Fabi, Silvestri e Gazzè, mentre Cesare Petulicchio è reduce da un tour di oltre 100 date con Francesco Motta, Targa Tenco 2016.



Il concerto all'Heartz sarà aperto dalla band marchigiana Little Pieces of Marmelade, anche loro un power duo rock-blues che da il meglio di sé dal vivo.

Dopo il concerto la serata continuerà con il dj set Rock di Dj Morò.



L'ingresso all'Heartz Club è riservato ai soci ARCI e chi non ha la tessera potrà associarsi anche la sera stessa. L'ingresso al concerto costa 12 euro e si può acquistare in prevendita on-line e nei punti vendita de circuito Ciaotickets (www.ciaotickets.com).



Per informazioni si può chiamare l' info-line: 331.4382699 o 338.3061648, visitare il sito: www.heartzclub.it o la pagina facebook: HeartzClub .

Link evento facebook: https://www.facebook.com/events/182277019191102/

Link prevendita on-line: https://www.ciaotickets.com/evento/bud-spencer-blues-explosion