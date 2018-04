Sant'Elpidio a Mare protagonista alla Fiera del Turismo di Minsk

Le Marche rappresentate alla 21esima Fiera Internazionale del Turismo di Minsk con la città di Sant’Elpidio a Mare in prima linea, accanto al comune di Pesaro. La manifestazione, una sorta di borsa del settore giunta alla sua 21esima edizione, è un appuntamento di grande importanza per gli operatori del settore e la presenza del Comune elpidiense è stata organizzata in collaborazione con l’Egam (Eventi Gastronomici Artigianali Marche)e il suo presidente Simone Trasarti. Un Paese che ha un potenziale turistico davvero importante e qualificato che fino ad ora ha privilegiato come mete turistiche Sardegna, Puglia e Mar Rosso. Verso le due Regioni italiane e l’Egitto da Minsk partono regolarmente voli diretti e le Marche, per la prima volta, sono state ospitate al Salone grazie allo stand della Italian Brands Designer, la stessa società che organizza assieme alla CNA di Pesaro e Urbino, Moda Italia a Minsk.