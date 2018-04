Marche, Abruzzo e Umbria. Il Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi "Marameo" diventa interregionale

Torna l'estate e torna MARAMEO. Alla seconda edizione il festival internazionale del teatro per ragazzi diventa anche interregionale rafforzando la sua vocazione di progetto in rete, con una pluralità di direzioni e di intenti. Tre sono le Regioni coinvolte: Marche, Abruzzo e Lazio , dove verranno sviluppati percorsi specifici e fortemente originali.

"Si comincia il 25 Giugno a MONTEGRANARO dove si conferma il rapporto con “Veregra Street”, che dedica una finestra di tre giorni al teatro per le nuove generazioni. Subito dopo rimbalzeremo in uno dei luoghi più significativi per il nostro paese e per l'Europa, l'isola di VENTOTENE, dove si terrà la festa e l'assemblea annuale dell'Associazione UTOPIA (Unione Teatri Operativi per l'Infanzia e l'Adolescenza).

Si passerà quindi a FORMIA (LT) dove nel primo fine settimana di Luglio, in uno dei luoghi più incantevoli della vecchia Città, il quartiere medievale di Castelleone, metteremo in campo spettacoli, incontri e laboratori con “Il Cancello delle Favole”.

Si volerà poi a PESCARA, 11-12-13 Luglio, XIII edizione di PALLA AL CENTRO, vetrina delle produzioni teatro ragazzi e giovani del Centro Italia, un'occasione unica per promuovere e far conoscere il lavoro delle migliori compagnie delle nostre Regioni, ricordiamo che il progetto è itinerante, l'anno scorso è stato ospitato a Montegranaro e nel 2019 sarà a Perugia. Subito dopo la festosa carovana si sposterà ad OSIMO (AN), 13-14-15 Luglio, XXIV edizione del PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI, un festival nel festival, al quale parteciperanno venti formazioni provenienti da tutta Italia per quella che è la più importante e longeva vetrina dedicata alle nuove formazioni del teatro ragazzi italiano.

Nel cuore dell'estate saremo a CIVITANOVA MARCHE, con “Si Raccontano Le Favole”, una rassegna che nei lunedì di Luglio e prima settimana di Agosto toccherà tutti i quartieri della Città per una festa del pubblico e del divertimento.

Nei mercoledì di Luglio saremo a FERMO, con “Favole e Stelle”, per un appuntamento che oramai è tradizione nell'estate della Città e che richiama un “popolo” di famiglie ad un appuntamento con la meraviglia e lo stupore.

L'estate di MARAMEO si concluderà a PORTO SAN GIORGIO, con “Magica Notte”, la notte bianca dei bambini che quest'anno raddoppia il suo impegno occupando i giorni del 3 e 4 agosto, con un'invasione di spettacoli, laboratori e giochi che occuperanno tutto il centro della Città.

A Settembre ci sarà TEATRI SENZA FRONTIERE con il suo carico di valori e solidarietà, saremo ad Abor in GHANA, per regalare sorrisi a chi ha meno occasioni dei nostri ragazzi e per ricevere lezioni sui rapporti umani e sulla vita. Un progetto unico e straordinario, che, oramai da dodici anni, vede volontari provenienti da tutta Italia recarsi in quei luoghi del mondo dove c'è tanto da fare e ancora di più da imparare.

MARAMEO mostra il suo dinamismo, la sua capacità di aggregare e fare sistema, ponendosi con un forte segno di originalità nel panorama dei festival italiani. Direttori Artistici sono: Marco Renzi, Maurizio Stammati, Giuseppe Nuciari, Giulia Basel, Marianna De Leoni e Claudio Rovagna. Il Disegno dell'edizione 2018 è di Francesco Valeri. Per il programma completo www.marameofestival.it"