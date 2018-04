La FORM con Max Gazzè sul palco del concerto del Primo maggio a Roma

Importante ribalta nazionale per la FORM. L'Orchestra Filarmonica Marchigiana suonerà sul palco del Concerto del primo maggio a Roma, in piazza San Giovanni, al fianco di Max Gazzè. Alle 21 i musicisti accompagneranno il cantautore romano in cinque canzoni del suo ultimo disco, Alchemaya, un originale progetto che vede la fusione con un'orchestra sinfonica e sintetizzatori.