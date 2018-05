Sant'Elpidio a Mare. Nuovo spettacolo per la Compagnia della Marca: domani sera al Cicconi l'anteprima nazionale di "Aprite i vostri occhi"

Fase conclusiva del progetto didattico "La Valigia del Cacciatore di Sogni", ideato da Legambiente Marche per rafforzare e consolidare il legame tra le popolazioni colpite dal terremoto e i loro luoghi, lo spettacolo prodotto dalla Compagnia della Marca è l'interpretazione artistica del percorso compiuto da circa 500 bambini delle primarie delle province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo alla scoperta delle tradizioni storiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali del proprio territorio.



Nei mesi scorsi gli allievi hanno creato con materiali di recupero una valigia in cui hanno inserito pensieri e ricordi personali legati all'ambiente che li circonda. Da questo prezioso scrigno nasce il lavoro compiuto da Roberto Rossetti, che è autore dei testi e regista di "Aprite i vostri occhi".

Spettacolo teatrale dal forte impatto emozionale, è un viaggio in cui realtà e fantasia, concretezza e astrattismo si fondono dando vita ai tre protagonisti - Nino, Lina e Tic - che sembrano usciti da un libro di favole o da una sceneggiatura di Ted Elliott e Terry Rossio. Sono gli elementi geologici che caratterizzano in particolare la nostra regione, le Marche, ma nei quali tutta l'Italia può riconoscersi.

E mentre sul palco prenderanno vita le cime, le dolci colline e il mare della nostra regione, il pubblico in sala, contrariamente a quanto accade nella vita di tutti i giorni, ascolterà il lamento, la gioia e la vitalità di quelle tre entità indispensabili per la vita di ogni essere vivente.



Giovanni Moschella (nel ruolo di Nino), Brunella Platania (nel ruolo di Lina) e Francesco Properzi (nel ruolo di Tic) sono gli interpreti principali di "Aprite i vostri occhi"; Paolo Carlomè firma le musiche.

Il cast è completato da Ilaria Gattafoni (Chimera), Silvia Gattafoni (Morgana) e Roberto Rossetti, che cura anche le coreografie insieme a Ilaria Battaglioni. La scenografia è di Rudy Teodori, i costumi di Giulia Ciccarelli, il disegno fonico di Alessio Rutili, il disegno luci di Lorenzo Chiusaroli e Lorenzo Petruzzi, che è anche tecnico di palco. Produttore esecutivo è Fabio Tartuferi, co-fondatore della Compagnia della Marca.

Il progetto "La valigia del Cacciatore di Sogni" nasce a seguito degli eventi sismici del 2016 ed è realizzato con il contributo del MiBACT e promosso dalla Regione Marche.

"Aprite i vostri occhi" è prodotto con il patrocinio dei Comune di Sant'Elpidio a Mare e Macerata.



La Compagnia della Marca va in scena in un doppio appuntamento: il matinée è riservato alle scuole; il serale ha inizio alle ore 21.30. Per info e prenotazioni al Teatro Cicconi di Sant'Elpidio a Mare T 320-8105996; al Teatro Lauro Rossi di Macerata biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini (mart.-sab. 10.30-12.30 e 16.30-19.30; T 0733.230735) e su vivaticket.it.