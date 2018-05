Fermo. Il Mangiadischi giunge alla terza semifinale, sabato sera l'appuntamento all'Ellis Island

Dopo una prima selezione online, sono rimasti 12 artisti in gara (da tutte le Marche, Umbria e Lazio) per contendersi il premio del contest: produzione, registrazione e stampa di un EP di 4 pezzi presso il Nufabric Basement Recording Studio. 3 semifinali, 4 band a serata, un solo vincitore per ogni sera. I tre finalisti si esibiranno venerdì 1 giugno insieme ad un artista di richiamo nazionale



La prima semifinale si è svolta venerdì 11 maggio al Soul Kitchen di Fermo, in cui si è distinto il cantautore Igor Pitturi; la seconda sabato 12 maggio all'Artasylum, che ha premiato l'hip-hop di Pecs, moniker del rapper Francesco Pesaresi. La terza semifinale è in programma sabato 19 maggio all'Ellis Island alle ore 21.30 con protagonisti gli Slogan, Kronos Band, Phlebas, Fitzcarraldo.

Una di queste quattro band andrà a raggiungere Francesco Pecs e Igor Pitturi per la serata finale del 1 giugno, in cui sarà ospite Dargen D'Amico con il suo dj-set + showcase live.



L'iniziativa rientra nell’ambito del più ampio progetto denominato Web Young Radio, che ha l’obiettivo di creare, per i giovani tra i 14 e i 35 anni dei Comuni dell’Ambito, attraverso un contenitore multimediale interattivo (piattaforma web radio) e dei laboratori sperimentali sul campo, un incubatore di politiche attive di welfare che permetta alle fasce di età giovanili di promuovere contenuti a sostegno dell'inclusione sociale.

Il progetto prevede la realizzazione di un contest e una serie di laboratori/workshop attivati presso ciascun Comune dell’Ambito che abbia espresso la propria adesione, con la possibilità di rappresentarli all'interno della W.E.B. Young Radio.