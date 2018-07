Belmonte Piceno. Secondo appuntamento con "Le Vie della Musica" con un omaggio a Luigi Tenco

Secondo appuntamento per “Le Vie della Musica”, rassegna itinerante organizzata dal Comune di Belmonte Piceno in collaborazione con l’associazione culturale Progetto Musical e il conservatorio Pergolesi di Fermo. Venerdì 20 luglio, alle ore 22 (ingresso libero), nella suggestiva piazzetta di via Marconi, ci sarà l’omaggio a Luigi Tenco con il concerto del trio composto da Serena Abrami (canto), Fabio Capponi (piano), Pamela Olivieri (voce recitante). “In punta di voce” il titolo della serata.