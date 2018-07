SpazioBetti: storie di spazi generativi. Martedì il secondo incontro della rassegna

Il primo si è svolto l’11 luglio scorso e ha permesso di presentare il progetto alla città, con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Paolo Calcinaro e dell’assessore alle politiche giovanili Alberto Maria Scarfini. Un progetto tramite il quale si vuole realizzare un percorso di informazione e di animazione con eventi di carattere culturale, artistico e di co-progettazione con la città per individuare un nuovo utilizzo di carattere creativo e generativo per gli spazi della ex-scuola media Betti.



Con questo secondo appuntamento verranno presentate due realtà che operano con questa funzione e che possono offrire interessanti confronti e suggestioni, intorno alle quali procedere con la futura progettazione. Interverrà dunque Rossella Lombardozzi di Officine On-Off di Parma, un'interessante esperienza che si definisce come una community collaborativa che promuove l’autoimprenditorialità a sostegno dell’innovazione sociale e tecnologica del territorio. Un'esperienza di rilevo nazionale nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo creativo di una nuova cultura giovanile, che può essere quindi un grande e interessante esempio.



L’altro invitato è Ronnie Garattoni di Warehouse Coworking Factory di Marotta, che possiamo definire la più interessante e riuscita esperienza di coworking nella nostra regione e che sta permettendo l’avvio di una serie di piccole ma molto innovative ed interessanti giovani imprenditorialità che provengono da un territorio molto ampio delle Marche. Due esempi di come sia possibile fare innovazione e generare nuove opportunità e servizi per i giovani che intendono mettersi in gioco, due esempi per comprendere come uno spazio che abbia dietro una solida progettualità possa divenire officina di saperi, di incontri, di idee e di iniziative per i giovani.

L’invito è quindi per tutti coloro che hanno il desiderio di conoscere queste differenti opportunità e di entrare progressivamente nel percorso del progetto SpazioBetti, il tutto sorseggiando un aperitivo organizzato da AgenziaRES in collaborazione con Soul Kitchen.



Informazioni ed aggiornamenti alla pagina facebook SpazioBetti.