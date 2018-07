Dal concerto degli amici della musica al gran ballo dell'800: proseguono gli eventi dell'estate di Montegranaro

Prosegue la ricca programmazione estiva allestita dall'Amministrazione comunale di Montegranaro, in collaborazione con le associazioni e le realtà sportive cittadine.

“Come Assessorato alla Cultura e Turismo – commenta l'Assessore Giacomo Beverati – siamo riusciti ad articolare un ottimo cartellone, grazie anche al prezioso supporto dell'Assessorato allo Sport. Nelle scorse giornate abbiamo ospitato eventi molto partecipati, come Teatrando di Paglia, in collaborazione con il Comune di Monte San Giusto, e l'iniziativa di moda Fermano Fashion, oltre a diversi concerti musicali. La presenza di tante persone è la conferma della bontà del nostro operato e di come le proposte messe sul tavolo riescano davvero a soddisfare ogni esigenze e richiesta”.

Se durante il weekend a brillare sarà la Festa della Croce Gialla all'Arena Estate, l'apertura della prossima settimana, martedì 24 luglio, sarà affidata al concerto al Chiostro del Convento degli Agostiniani organizzato dagli Amici della Musica, inizialmente programmato per il venerdì. Sul palco, a partire dalle ore 21.30, Stefano Chiurchiù, Emanuela Torresi e Matteo Giorgetti suoneranno musiche di Schumann, Verdi e Bellini.

Giovedì 26, lungo Viale Gramsci, sarà la volta del concerto di musica reggae con gli Original This, mentre sabato 28 luglio dalle ore 21.30 Largo Conti ospiterà il Gran ballo dell'800, a cura dell'associazione Genitori Oggi. Domenica spazio alla Festa dell'Anziano organizzata dalla Croce Gialla, per arrivare alla due giorni del Veregra Sound (30 e 31 luglio) con tanta musica all'interno dell'Arena Estate.

IL PROGRAMMA

26 luglio > ore 22 > Via Gramsci

Concerto musica raggae

Original This

27 luglio > ore 21.30 > Chiostro ospedale vecchio

Concerto Amici della Musica

28 luglio > ore 21.30 > Largo Conti

Gran ballo dell'800

(Associazione Genitori Oggi)

29 luglio > ore 21.00 > Arena Estate

Festa dell'anziano

(a cura della Croce Gialla)

30 luglio ore 21.30 arena estate

VEREGRA SOUND - RASSEGNA METAL

con Scala Mecalli - Rain

(a cura Informagiovani - Croce Gialla)

31 luglio > ore 21.30 > Arena Estae

VEREGRA SOUND Boosta Dj set

(a cura Informagiovani - Croce Gialla)

1 agosto > ore 21.30 > Piazza Mazzini

Rassegna teatro amatoriale

Compagnia INARTE (Fermo) in

Un colpu seccu

(Fita Marche)

3 agosto > ore 21.30 > Piazza Mazzini

Rassegna teatro amatoriale

Compagnia I NOSOCOMICI (Grottammare) in

Macelleria Vegana

(Fita Marche)

4 agosto

cena in piazza

(Associazione Città Vecchia)

5 agosto > ore 21.30 > Piazza Mazzini

Rassegna teatro amatoriale

Compagnia QUINTA DIMENSIONE (Porto San Giorgio) in

L'appartamentu Nou

(Fita Marche)

7 agosto > ore 21.30 > Piazza Mazzini

Rassegna teatro amatoriale

Compagnia GLI INZOLITI (Casette d'Ete) in

Lo veleno de li surici

(Fita Marche)

8 agosto > ore 21.30 > Campo dei Tigli

Proiezione film (animazione)

Capita MuTanda

Circolo del cinema Metropolis

9 agosto > ore 21.30 > Campo dei Tigli

Proiezione film (giallo)

Assassinio sull'Orient express

Circolo del cinema Metropolis

10 agosto > ore 21.30 > Campo dei Tigli

Proiezione film (commedia)

C'est la vie - prendila come viene

Circolo del cinema Metropolis

12 agosto > ore 21.30 > Campo dei Tigli

Proiezione film

TIRO LIBERO

Con la presenza di Simone Riccioni

28 agosto > ore 21

BURRACO in piazza