Una serata col naso all'insù. A Porto Sant'Elpidio torna la Notte delle Stelle

Domenica 22 luglio Si rinnova l'appuntamento presso la Rotonda Lungomare Centro con la serata dedicata all'osservazione dei corpi celesti organizzata dall'Assessorato al Turismo in collaborazione con il gruppo giovanile I Geni della Creazione.

Un'occasione per imparare segreti e curiosità di astri e costellazioni ma anche divertirsi insieme con spettacoli, musica e sorprese.

Uno dei fiori all'occhiello dell'estate elpidiense, sostenuto fin dalle origini dall'Assessore al Turismo uscente Milena Sebastiani: «Siamo giunti ormai alla quinta edizione di un evento ideato da me insieme a Patrick Ricciardella e che ha consolidato nel tempo il proprio valore e rafforzato l'interesse turistico. Per diverse vicissitudini la data è stata cambiata e la formula è stata arricchita conservando la sua originalità. Sono contenta di presentare la Notte delle Stelle insieme al nuovo assessore al Turismo con la speranza che venga data continuità a questo e ad altri progetti promossi dalla passata amministrazione».

Anche quest'anno fondamentale sarà l'apporto dell'associazione di astrofili Alpha Gemini di Civitanova Marche che con l'aiuto di laser e telescopio illustreranno le varie costellazioni in questo periodo di particolare concentrazione di fenomeni astrali.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con lo spettacolo del Fuoco a cura dell'Associazione Fuochi Fatui e l'esecuzione al violino di noti brani moderni da parte del musicista Valentino Alessandrini.

Soddisfazione anche da parte del neo Assessore al Turismo Elena Amurri: «Sono felice di presentare un evento simile alla presenza dell'Assessore uscente Sebastiani, segno che esiste la volontà di continuità tra le due amministrazioni. A lei rivolgo i miei complimenti sentiti e sinceri oltre che doverosi per il lavoro fatto. Con lo stesso entusiasmo porterò avanti manifestazioni e appuntamenti che sono ormai diventati dell'intera collettività. Dietro la loro riuscita c'è una buona organizzazione ma anche una forza lavoro fondamentale fatta di persone intraprendenti come Patrick sulla quale sono certa di poter confidare anche per il futuro».

Anche quest'anno di grande importanza è stato l'apporto del gruppo giovanile i Geni della Creazione guidati da Patrick Ricciardella: «Siamo giunti ormai al quinto anno di un evento che è cresciuto sia nelle dimensioni che nell'interesse riscontrato nella comunità, che coinvolge persone di ogni età e ha un grande valore anche a livello culturale. Anche quest'anno daremo la possibilità di partecipare al color flash mob con dj set e braccialetti luminosi. Ringrazio l'Associazione Pro Loco di Porto Sant'Elpidio per la preziosa collaborazione e mi auguro che il successo sia pari a quello di tutti gli altri anni».

Ingresso gratuito.