Risorgimarche: domani a Montefortino concerto di Paolo Belli. CNA Fermo porta agroalimentare e cinema

Montefortino si prepara a vivere la giornata di domani, sabato 28, con un programma di tutto rispetto per il “dopofestival”: per Risorgimarche ci sarà il concerto di Paolo Belli e la sua Big Band alle 16.30 a Campi di Vetice, ma sarà l’intero sabato di Montefortino ad essere caratterizzato dagli eventi organizzati per accogliere al meglio visitatori e turisti.