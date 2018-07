Tutte le novità della Sagra della Frutta. Manca poco all'appuntamento con la Sagra storica montefiorana

Tante le novità di questa edizione che vede un programma di eventi davvero ricco e per tutti i gusti. Durante la sagra sarà allestito lungo Belvedere De Carolis un mercatino della frutta e di prodotti a base di frutta e verdura della Valdaso. Un’occasione per comprare i prodotti del nostro territorio e conoscere i produttori.

Inoltre lungo via Leopardi saranno esposte delle foto storiche sulla Sagra delle Pesche e sulla coltivazione della frutta in Valdaso. “La frutta in bianco e nero” è il titolo della mostra che proporrà spaccati di vita contadina e momenti di festa durante la Sagra.

Un’altra novità è rappresentata dall’area bambini Primigi. Uno spazio dove i bambini potranno giocare e dove sarà possibile assistere a intrattenimenti per tutta la famiglia.

Nell’edizione 2018 arrivano anche le degustazioni guidate. Saranno il birrificio artigianale San Biagio e la salumeria Federici a proporre un intrigante percorso che attraverserà diversi sensi (su prenotazione 333.3269316).

Domenica 5 agosto dalle 16.00 spazio agli amanti della fotografia con il primo #MontefiorePhotowalk. Una passeggiata lungo i vicoli più caratteristici e gli scorgi inediti di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Grazie alla collaborazione con Carnevalflower, Jonathan Disco Beach e Wild Four Roses l’area del Chiosco de li Clandestini si trasformerà in una discoteca sotto le stele con “Fruit Disco Party”.

Sagra della Frutta è anche divulgazione e cultura con la presentazione del libro “Le Marche con i bambini” di Silvia Alessandrini Calisti, Vissia Lucarelli, Lucia Paciaroni (Giaconi Editore), le passeggiate a tema nel centro storico e le visite guidate alla mostra “La frutta in bianco e nero”.