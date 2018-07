Porto Sant'Elpidio. Pubblico numeroso e partecipe, qualità dell'offerta, sinergie vincenti: ora si pensa all'edizione del trentennale de I Teatri del Mondo

E' tempo di bilanci per il Festival Internazionale del teatro per ragazzi “I Teatri del Mondo”, di Porto Sant'Elpidio, e a tracciarli è il direttore artistico Oberdan Cesanelli: “A Porto Sant'Elpidio si sono dati appuntamento artisti e compagnie teatrali italiani e internazionali: il pubblico ha apprezzato la varietà della proposta, capace di catturare l'attenzione anche dei piccolissimi. Il teatro ragazzi deve inventare soluzioni creative, aspetto che contribuisce a infondergli sempre nuova linfa”.

Lorenzo Palmieri, presidente dell'Associazione Lagrù, ricorda come il Festival riesca a stupire ogni anno “per il livello di partecipazione e coinvolgimento che raggiunge. E' il pubblico a renderlo speciale e siamo orgogliosi di poter offrire ogni anno novità e qualità. Grazie all'Amministrazione Comunale, in particolare al Sindaco Nazareno Franchellucci che ha creduto ne Lagrù, alla Regione Marche, alla Camera di Commercio di Fermo e a tutte le aziende private che ci sostengono. La sinergia tra pubblico e privato è la chiave per continuare in questo percorso di crescita. Siamo già al lavoro per un trentennale da record”.

Lo stesso Sindaco Franchellucci annuncia ottime prospettive per il futuro della manifestazione che “promuove l'immagine della città come luogo in grado di offrire stimoli, cultura e divertimento. Porto Sant’Elpidio, in occasione di questa kermesse, si trasforma in una città a misura di bambino. Abbiamo già più volte dimostrato la volontà di rivolgerci ai più piccoli e alle esigenze delle famiglie: questa iniziativa, ormai tra gli eventi storici della città, rappresenta il fulcro di un cammino che non intendiamo abbandonare perché l'attenzione che si ha rispetto alle esigenze delle diverse fasce d'età contribuisce a rendere la città più viva e gradevole. I miei più vivi complimenti all’associazione Lagrù per l’organizzazione sempre puntuale ed impeccabile”. Bilancio positivo anche per l'assessore Luca Piermartiri, che tiene a ringraziare “il numeroso pubblico che ha accompagnato la manifestazione, i giurati, i bambini e gli artisti che hanno partecipato, perché il festival è un orgoglio per Porto Sant'Elpidio”.

Infine, con grande piacere annunciamo le compagnie vincitrici dei premi 2018: il Premio "Gianni Battilà 2018” è andato al Circo El Grito, “Scratch and Stretch” è stato lo spettacolo più votato dalla Giuria dei Ragazzi; il Premio "Porto Sant'Elpidio - Città dei bambini" assegnato dalla giuria di esperti alla miglior giovane compagnia fra le 8 partecipanti è andato a “I burattini di Mattia” per “Il rapimento della Principessa Gisella”.