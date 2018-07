"Portare alla ribalta i concittadini che fanno grande la nostra Regione". A Francavilla D'Ete, il 18 agosto, la ventesima edizione de "La Notte dell'Orgoglio Marchigiano"

Venerdì mattina ai microfoni di Radio Fermo Uno, il vice sindaco di Francavilla D'Ete, Gianluca Giandomenico, ha presentato la ventesima edizione, che si terrà il 18 agosto, della Notte dell'Orgoglio Marchigiano. Manifestazione che si incastona nel programma dei festeggiamenti per il Santo Patrono che si svolgeranno dal 14 al 19 agosto.

Il momento finale della passata edizione

"Siamo arrivati quest'anno alla ventesima edizione - ha spiegato Giandomenico - ed è quindi per noi una ricorrenza importante. La Notte dell'Orgoglio Marchigiano è cresciuta di anno in anno, soprattutto nel suo cartellone artistico."

"Parliamo di un evento nato a Falerone con il nome di "Notte degli Oscar Marchigiani" e approdato poi a Francavilla D'Ete nel 2011. Due anni fa gli Academy di Hollywood ci scrissero, invitandoci cortesemente a cambiare il nome dell'evento e non utilizzare la dicitura 'oscar'. Da lì abbiamo quindi deciso per il nome 'orgoglio'. Ugualmente, al posto della statuetta che riproduceva l'oscar, abbiamo deciso di consegnare ai vincitori la statuetta di un tipico guerriero piceno, che riprende appunto la stessa civiltà, un po' rivisitata e in foglia oro."

"La volontà della manifestazione - ha continuato il vice sindaco -, patrocinata dalla Regione Marche e dalle cinque Province, a dimostrazione della collaborazione fattiva di tutte le realtà, ha la volontà di rivendicare il nostro orgoglio e vuole far riscorpire il senso di appartenzenza di un territorio, oltre a tirare fuori la marchigianità non solo dei premiati ma di tutti coloro che assistono all'evento."

"La base è meritocratica - ha proseguito Giandomenico. All'inizio dell'anno scriviamo ai 246 comuni delle Marche e loro ci segnalano dei loro concittadini che si sono distinti nei vari settori: sport, imprenditoria, cultura, ricerca scientifica. Intorno al mese di giugno esaminiamo le domande, con una commissione alla quale partecipano anche giornalisti locali, e tiriamo fuori i 10 nomi dei personaggi che meritano il riconoscimento."

"I premiati, dei quali non posso anticiparvi nulla - ha spiegato il vice sindaco - vengono avvertiti prima di modo che possono poi assicurare la presenza il 18. Questa seconda edizione sarà presentata da Tiziano Zengarini e da Alessia Mancini e vedrà la presenza di Marco Bocci, Cinzia Leone, Wilma Goich, Marino Bartoletti e Lando Buzzanca. Ricordiamo che sono saliti sul nostro palco nelle passate edizioni artisti di grande rilievo come Giancarlo Giannini, Gianmarco Tognazzi, Valeria Marini, Katia Ricciarelli, Franco Nero e moltissimi altri."

"La Notte dell'Orgoglio Marchigiano è uno spettacolo - ha concluso - ma anche una riflessione perché porta alla luce storie di personaggi che toccano il cuore, uomini e donne che 'vincono' nei vari ambiti e di cui noi non sappiamo nemmeno l'esistenza, ma a livello mondiale sono super affermati. La manifestazione vuole portare alla ribalta i nostri concittadini che fanno grande questa terra e fanno grande la nostra Regione."