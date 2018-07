Miss Grand Prix e Mister Italia sfilano sotto le stelle a Porto Sant'Elpidio

I vincitori dell'edizione 2016

Una serata tutta da godere nello scenario della piazza appena rinnovata ma anche un importante appuntamento per tanti giovani che hanno scelto di mettersi in gioco partecipando ai concorsi di bellezza nazionali di Miss Grand Prix e Mister Italia, giunti alla 40^ edizione, da sempre trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo e che vantano di aver dato avvio a brillanti carriere come quella di Gabriel Garko, Giorgio Mastrota, Luca Onestini e Raffaella Fico.

Numerose e prestigiose le aziende di Porto Sant'Elpidio e non solo che mostreranno in passerella i propri prodotti, dall'abbigliamento per bambini ed adulti alle cinture ed alle immancabili calzature, passando per accessori e abbigliamento per animali, capelli e gioielli in un'atmosfera insolita e coinvolgente durante la quale non mancheranno momenti dedicati al pubblico con degustazioni e sorprese offerte dai numerosi sponsor locali.

«I sorrisi di questi ragazzi sono una bella immagine della spensieratezza delle vacanze». Dice l'Assessore al Turismo Elena Amurri. «Sono certa che sarà un evento coinvolgente e divertente per tutti e ringrazio l'organizzazione per aver inserito la Città di Porto Sant'Elpidio in un circuito nazionale che grazie ai concorsi di bellezza ne amplifica la visibilità. Voglio sottolineare inoltre il prezioso contributo, non solo economico, che le attività commerciali hanno dato a questo ed altri eventi. Una collaborazione che porta benefici sia alla comunità che a chi decide di sponsorizzare, espressione di una precisa strategia sinergica tra pubblico e privato che sempre si rivela vincente, specie in questo momento».

A Manuela Flamini vanno anche i ringraziamenti del precedente Assessore Milena Sebastiani: «Nonostante il momento di transizione ho calendarizzato per tempo un'iniziativa che ho tenuto a battesimo e che oramai da diversi anni ha scelto la nostra città come scenario, contribuendo ad animare la stagione estiva e a farla conoscere a livello nazionale. Ho voluto fin da subito che il concorso fosse rivolto sia agli uomini che alle donne per rispettare le pari opportunità. Quest'anno la location è ancora più gradevole visti i recenti lavori alla nuova piazza, quindi gli ingredienti ci sono tutti per una splendida serata della quale ringrazio la Full Service, con l'augurio che continui a scegliere Porto Sant'Elpidio anche in futuro».

L'ingresso è gratuito.

Durante la serata verranno selezionati 5 concorrenti che proseguiranno il percorso di Mister Italia. I prossimi appuntamenti saranno a Civitanova Marche, Fano e Sefro. Intorno alla metà di settembre si svolgeranno le selezioni finali che eleggeranno Mister Italia e Miss Grand Prix lanciando nuovi volti nel mondo dello spettacolo e della televisione.