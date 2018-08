Il mare di nuovo protagonista degli eventi sangiorgesi. Dopo la cultura, l’enogastronomia: dal 16 al 19 in scena “Prima Secca”

“Siamo qui a presentare la data zero di un evento di degustazione organizzato insieme a Stefano Greco, promotore anche di Fritto Misto e Anghiò – ha esordito Elisabetta Baldassarri, Assessore alla Cultura e al Turismo di Porto San Giorgio. “Prima Secca”, questo il nome dell’evento, si svolgerà tra Piazza Matteotti e Viale Buozzi dal 16 al 19 agosto. Ci sarà il coinvolgimento di alcuni chef, anche locali, che si metteranno a disposizione per proporre prodotti tipici legati al mare e alla sua tradizione enogastronomica. Parliamo di ricette particolari, che non entrano in concorrenza con i prodotti proposti dai ristoratori del territorio.”