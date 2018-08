In 70 mila per Jovanotti a RisorgiMarche: a Matelica la tappa destinata a rimanere nella storia. FOTO

Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, si è esibito presso l'Abbazia di Roti a Matelica per concludere la seconda edizione di RisorgiMarche, il Festival organizzato da Neri Marcorè a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016.

FOTO di Pierangelo Pacioni e Gloria Bastarè

“Qualcuno dice 70mila, per me eravamo molti di più... eravamo UNO!!!”. Jovanotti ha commentato così su Instagram il meraviglioso concerto che ha tenuto tra Matelica e San Severino Marche, ringraziando i 70mila che hanno sfidato il caldo e hanno percorso otto chilometri per poter assistere a un appuntamento che indubbiamente rimarrà nella storia.

L'ombelico del mondo, Mi fido di te, Viva la libertà, A te e un duetto con Neri Marcorè sulle note di Che sarà, un brano dedicato alle Marche. Jovanotti ha poi concluso il concerto cantanto Il gatto e la volpe con un bambino del pubblico.

"Vi siete fatti 8 km a piedi e avete costruito una cosa bellissima tra il prato e il cielo. Viva Risorgimarche e grazie per l’accoglienza! Neri Marcorè sei un organizzatore super oltre al grande artista che conoscevo. E quando vi cercano di spegnere l’entusiasmo non permetteteglielo, è un trucco, le vostre risorse sono pazzesche. Le nostre. Buona serata e buon ritorno a casa a chi c’era" il commento dell'artista su Instagram.