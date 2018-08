Risorgimarche 2018. Jovanotti ma non solo: successo straordinario per la seconda edizione del festival, sfondato il muro delle 150 mila presenze

"La seconda edizione di RisorgiMarche non poteva chiudersi in modo più bello e coinvolgente di questo: a quest'ultimo appuntamento ci aspettavamo circa 40mila persone, ma sui prati sopra Matelica per festeggiare la manifestazione e tributare a Lorenzo tutto l'affetto che merita per la sua generosità e il suo talento artistico ne sono arrivate almeno 70mila - commenta, a margine del concerto di Jovanotti, l'ideatore e direttore artistico Neri Marcorè -. Lui e i suoi musicisti hanno incantato, trascinato, estasiato il pubblico in un crescendo di emozioni che, quando smetteranno di vibrare, e ci vorrà tempo, andranno a finire nell'album dei ricordi più intensi di quest'estate marchigiana. Nei miei sicuramente, io che ho avuto il privilegio raro di condividere palco e microfono in parecchi momenti dello spettacolo, un regalo per cui sono ancora più grato a uno dei personaggi che per carriera, capacità, profondità e filosofia di vita ammiro di più nel panorama italiano".

"Un regalo anche per le attività commerciali della zona - prosegue l'artista marchigiano - visto che nel weekend si è registrato il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e che molte aziende hanno potuto ridare linfa alle loro vendite grazie al passaggio di così tanta gente. Uno spot per una Regione accogliente, con paesaggi naturali lussureggianti, che meritavano di essere conosciuti e di essere frequentati".



La seconda edizione di questo festival solidale, nato con l'obiettivo di sostenere le comunità colpite dal sisma, chiude con un bilancio che è andato oltre le previsioni. Sommate alle 80mila persone della prima edizione, le 150mila di quest'anno portano a risultati significativi anche in termini di indotto: oltre 230mila presenze per diversi milioni di euro spesi nel territorio marchigiano grazie ai 29 appuntamenti gratuiti voluti da Marcorè con i grandi protagonisti della musica. "I risultati hanno superato qualsiasi aspettativa: la speranza che su questi luoghi non si spengano i riflettori è fondata, così come l'auspicio che anche grazie alla musica e all'incontro tra migliaia di persone si possa tessere insieme la trama di un tessuto connettivo necessario per ripartire e immaginare un futuro ricco di nuove opportunità. Viva RisorgiMarche, grazie a tutti gli artisti, ai collaboratori e a tutte le persone che credono a questo progetto e lo sostengono con entusiasmo!", conclude Marcorè.

"La seconda edizione di RisorgiMarche è stata un successo straordinario - ha commentato il Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli -. Un grande ringraziamento va a Neri Marcorè per aver ideato il festival: una manifestazione che si è calata nei territori e che ha raggiunto in pieno l'obiettivo di valorizzare i luoghi dell'entroterra, le montagne, i borghi e le chiese e abbazie colpiti dal sisma. Dietro le quinte della manifestazione c'è uno sforzo importante della Regione Marche, non solo in termini di risorse economiche investite (circa 500 mila euro tra contributo e costi del personale impiegato), ma soprattutto a livello di uomini e donne che in questo mese hanno lavorato perché tutti gli eventi si svolgessero nel migliore modo possibile. A nome della giunta regionale voglio ringraziare tutte le persone che hanno permesso la piena riuscita dei concerti. Per la Regione hanno lavorato i servizi del turismo e della protezione civile, ovvero, tra dipendenti e volontari, circa 1700 persone. Un festival che ha portato 150.000 persone nel Piceno, nel Fermano e nell'entroterra di Macerata e che ieri con il concerto di Jovanotti ha avuto un ulteriore eccezionale risalto sulla stampa nazionale, registrando la presenza di circa 70.000 persone. Una manifestazione che ha creato un indotto importante per i territori colpiti dal sisma proprio per accogliere questa marea umana. Continueremo a lavorare con le comunità locali in questa direzione, forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far tornare le persone in questi splendidi posti e far vivere nuovi momenti magici tra terra e cielo, a contatto con la natura".

"Considerando il personale del Servizio, i volontari della Croce Rossa e dell'ARES, i volontari di Protezione Civile e quelli con mezzi Anti Incendio Boschivo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino, possiamo stimare 100 unità ad evento per circa 1.600 persone complessivamente impiegate" - aggiunge il capo della protezione civile regionale David Piccinini -. In particolare il Servizio Protezione Civile regional, ha collaborato nei trasporti e per logistica, ha garantito la copertura radio delle aree degli eventi, che quasi in tutte le situazioni non presentavano una copertura della rete telefonia mobile, le comunicazioni con gli apparati portatili, il coordinamento dei gruppi di volontariato, l'attuazione della pianificazione dell'evento in collaborazione con l'organizzazione, con i Comuni interessati, con le Prefetture e le Questure di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Completa il quadro la collaborazione con il Servizio 118 di emergenza sanitaria e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

C'è stata poi un'attenzione particolare alle persone più fragili, che hanno potuto utilizzare trasporti e personale dedicato pur garantendo tutte le misure di sicurezza necessarie. Uno sforzo di coordinamento ed integrazione delle competenze che ha contribuito al sereno svolgimento di tutte le manifestazioni".

"Quando tutto funziona si potrebbe quasi pensare che sia quasi frutto del caso; in realtà c'è un grande sforzo di organizzazione, pianificazione e attuazione - conclude il Dirigente del Servizio Protezione Civile Regionale -. Un riconoscimento agli uomini e alle donne del Sistema di Protezione Civile e a tutti gli altri che anche in questa lunga serie di eventi hanno profuso la consueta professionalità e passione".

In apertura del concerto di Jovanotti, Neri Marcorè ha speso parole di ringraziamento per tutto lo staff, citando il direttore esecutivo Giambattista Tofoni e il gruppo di lavoro di TAM - Tutta un'Altra Musica, cui è affidata la produzione del Festival, la responsabile della comunicazione Désirée Colapietro Petrini con Manuela d'Alessio e Claudia Alì, le troupe foto e video, i ragazzi del service, i runner e tutti i partner e sostenitori, dalla Regione Marche agli sponsor a ogni singola istituzione ed ente che ha collaborato alla riuscita del festival.



La prima edizione di RisorgiMarche ha avuto inizio il 25 giugno 2017 ad Arquata con Niccolò Fabi e Gnu Quartet, cui sono seguiti Malika Ayane, Daiana Lou, Ron, Enrico Ruggeri, Paola Turci, Bungaro, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia e Luca Barbarossa, Brunori Sas, Max Gazzè e Francesco De Gregori, accompagnato da FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana e da Gnu Quartet. Nel corso dell'edizione 2018, invece, i protagonisti sono stati Piero Pelù, Angelo Branduardi, Simone Cristicchi e Gnu Quartet, Mario Biondi, Alex Britti, Noa, Clementino, Luca Carboni, Irene Grandi, Andrea Mirò, Paolo Belli & Big band, Elio & Rocco Tanica, Ermal Meta, Toquinho, Neri Marcorè con Gnu Quartet. Una lunga lista di artisti a cui si è aggiunto, a sorpresa, Jovanotti, che si è esibito domenica 5 agosto, accompagnato dalla sua band.



Le aree delle Marche dove si sono svolti i concerti hanno coinvolto i comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Teramo.