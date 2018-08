#Euinmyregion fa tappa a Fermo. Sabato apertura straordinaria delle Cisterne Romane

Sabato 11 agosto, a partire dalle ore 19.30, apertura straordinaria delle Cisterne Romane di Fermo per l’evento #EUinmyregion, organizzato dalla Regione Marche insieme con la Città di Fermo e i Musei della città. Un’occasione unica per scoprire uno dei tesori valorizzati anche grazie ai fondi europei: “Europe in my Region” è infatti la campagna lanciata dalla Commissione Europea per promuovere la conoscenza dei tanti interventi realizzati sui territori con l’apporto comunitario e nelle Marche si traduce in una serie di iniziative organizzate dalla Regione.