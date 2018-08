Ad Amandola il concorso di Miss Cinema 2018: lunedì 13 appuntamento con la fase finale regionale

Lunedì 13 agosto ad Amandola andrà in scena la finale regionale di “Miss Cinema”. Parteciperanno oltre venti ragazze, provenienti da tutta la regione Marche, e la vincitrice avrà il diritto di proseguire il suo percorso verso la fase finale del famoso concorso di bellezza “Miss Italia 2018”. La rassegna di bellezza, conosciuta in tutto il mondo, è nata nel 1946 e da oltre 70 anni premia la donna più bella d’Italia, dandole visibilità nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Lo scenario sarà quello della meravigliosa Piazza Risorgimento, nella Città di Amandola. Dalle ore 22.00 le concorrenti calcheranno il palco, sfilando con diversi outfit, mostrando le loro qualità e cercheranno di convincere la giuria di essere meritevoli della “corona e dello scettro”. È la prima volta che Amandola viene scelta come luogo per ospitare la finale regionale di “Miss Cinema 2018”; un importante riconoscimento per l’Amministrazione Comunale e per tutta la comunità amandolese, a testimonianza di quanto la Città sia aperta e pronta ad accogliere ogni tipo di iniziativa e di intrattenimento nel lungo percorso di ripresa turistica della zona.