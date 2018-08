Porto Sant'Elpidio. "Una ragazza per il cinema". La monturanese Aurora Pasquali vince la penultima selezione del concorso, giovedì finale regionale a San Ginesio

La bellezza questa volta ha fatto tappa a Porto Sant’Elpidio. E’ stato lo stabilimento balneare La Playa de Cococciò ad ospitare questa settimana una nuova selezione del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”, anzi la penultima in assoluto di questa edizione 2018. Giovedì prossimo infatti, il 16 agosto, ci sarà la finale regionale a San Ginesio e dunque verranno assegnati titolo e fasce che premieranno le bellezze con più fascino e portamento. Appuntamento alle 21.30 al Parco di Colle Ascarano, in palio le finali nazionali-vacanza in Sicilia.