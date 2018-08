Alla scoperta di Porto Sant'Elpidio con "Borghi aperti": giovedì il primo appuntamento della manifestazione organizzata da Noi Marche

Giovedì 16 agosto ritorna l'appuntamento con Borghi Aperti, manifestazione organizzata da Noi Marche in collaborazione con i comuni appartenenti al progetto per scoprire gratuitamente siti culturali e turistici attraverso visite guidate.

Villa Baruchello (Ph: geoplan.it)

Anche quest'anno l'Assessorato al Turismo di Porto Sant'Elpidio ha confermato il proprio contributo ed infatti l'edizione 2018 prende il via proprio dalla città costiera.

Ritrovo previsto alle 16.45 davanti all'Ufficio del Turismo in Piazzale Virgilio, 1; alle 17 si partirà alla volta di Villa Baruchello, accompagnati dalla guida turistica e naturalistica Pierluigi Tomassetti. Ci si soffermerà sulla struttura architettonica del palazzo nobiliare e sul suggestivo parco botanico. Alle ore 18 si comincia il tour delle aziende del PSE Shopping Tour con il factory store di Dario Ciotti e a seguire si farà tappa anche da Loriblu. Per l'occasione ai partecipanti verrà applicata anche una speciale scontistica sulle collezioni estive. Si proseguirà poi alla volta dell'azienda vinicola Colli Ripani per una degustazione di vini e prodotti tipici, infine si ritornerà a Piazzale Virgilio, dove chi vuole potrà spostarsi sul lungomare o rimanere per le vie del centro per il Salotto della Calzatura.

"Anche in questa occasione abbiamo risposto positivamente alla chiamata di Noi Marche - dice l'Assessore al Turismo Elena Amurri -. Una collaborazione che desideriamo portare avanti visti i risultati importanti in termini di visibilità sia in occasione delle fiere di settore che degli eventi passati. Con Borghi Aperti si potrà visitare gratuitamente uno dei simboli di Porto Sant'Elpidio, Villa Baruchello, ma anche alcune delle realtà aziendali del settore calzaturiero, che da sempre rappresenta una nostra eccellenza, oltre che apprezzare vini e prodotti tipici locali grazie alla disponibilità della rivendita Colli Ripani. Un piccolo assaggio dell'accoglienza e del calore che questa città può offrire. Ringrazio la guida turistica e naturalistica Pierluigi Tomassetti per aver messo a disposizione le proprie conoscenze e le attività che hanno collaborato con l'Assessorato all'organizzazione dell'evento e mi auguro che possa essere un momento piacevole sia per i turisti che per coloro che stanno trascorrendo le ferie a casa e desiderano passare un pomeriggio diverso e completamente gratuito".

Gli appuntamenti con Borghi Aperti proseguiranno il 17 agosto con i luoghi più antichi di Mogliano (MC), il 18 sarà la volta di Montegranaro, poi il 19 Civitanova Alta, il 20 passeggiata notturna a Morrovalle, il 24 si potrà fare un'esperienza al tornio ad Appignano (MC) famosa per le sue ceramiche, sabato 25 agosto si farà tappa a Corridonia e domenica 26 si potrà visitare Sarnano in bicicletta. Il percorso di Borghi Aperti si concluderà quindi il 28 agosto a Tolentino con il Poltrona Frau Museum.

Informazioni sul sito www.noimarche.it.