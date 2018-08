Grande successo per la finale regionale di Miss Cinema ad Amandola. Veronica Nucci si aggiudica corona e scettro

Tutto questo è andato in scena nella Città di Amandola lunedì 13 agosto, per la finale regionale del concorso di bellezza di Miss Cinema 2018 fortemente voluta dall'assessorato al turismo del Comune e dalla Giunta Regionale delle Marche.

Le concorrenti sono state giudicate oltre che per la bellezza, anche per la loro eleganza e portamento, per il buon gusto e per il loro carattere. L’evento, iniziato alle ore 22.00, ha visto sfilare, dapprima, le 22 bellezze con un outfit autunnale messo a disposizione dal negozio amandolese “Errelle Moda”; gesto lodevole, finalizzato a valorizzare le imprese del territorio. A seguire il corpo di ballo della “Planet Dance 2000” ha scaldato e rallegrato il numeroso pubblico presente. Durante la serata, importante anche la presenza di Silvia Sbaffi, fresca vincitrice del titolo di “Miss Eleganza Marche 2018“ e di Sabrina Croce, campionessa uscente di “Miss Cinema Marche 2017”, la quale ha passato il testimone alle sue nuove colleghe. Altro momento di rilievo, è stata la sfilata delle 22 bellissime partecipanti con indosso la t-shirt creata appunto dall’Amministrazione Comunale, con la scritta “I am.andola”; pensata e finalizzata per promuovere la città ed il territorio dei Monti Sibillini e per raccogliere fondi a sostegno della Città, colpita, circa due anni fa, dal grande sisma del “Centro Italia”.

Nel momento finale, il Primo Cittadino, Adolfo Marinangeli, anche nelle vesti di Presidente della Giuria, ha premiato e consegnato la fascia di “Miss Cinema Marche 2018”, lo scettro e la corona alla vincitrice, la numero 20, Veronica Nucci da Loreto. La concorrente marchigiana, con questo trionfo, avrà il diritto di accedere alla fase finale per la selezione di “Miss Marche 2018” a Pieve Torina e di procedere verso Jesolo alla finale nazionale di “Miss Italia 2018”. Soddisfazione e riconoscimento nelle parole del Sindaco, che si è detto felice di aver ospitato, insieme a tutta la comunità, un così importante evento di rilievo nazionale che, ancora di più, arricchisce il lungo palmares estivo insieme ai tanti appuntamenti che hanno avuto luogo durante questi mesi nella Città di Amandola e che continueranno a susseguirsi nella settimana dal 22 al 26 agosto della festa del Beato Antonio Patrono di Amandola e che vedrà il suo culmine nello spettacolo di domenica 26 agosto con il grande, atteso Concerto di Roberto Vecchioni.