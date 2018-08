Capodarco. Al Musklarenia venerdì arrivano gli Eugenio in Via di Gioia

Arriva il 24 agosto al Musiklarenia di Capodarco il nuovo tour estivo degli Eugenio In Via di Gioia, giovane quartetto torinese che nell’ultimo anno e mezzo si è affermato come una delle più interessanti realtà a livello nazionale con il disco d’esordio “Lorenzo Federici” (Libellula).