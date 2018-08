Porto Sant'Elpidio. Scacco Matto fa il bis a Pizza 10 e lode, nuovo grande successo per la manifestazione promossa dalla Cna

Il pubblico, dopo aver gustato le pizze, ha espresso la sua preferenza, ma in realtà, come ha ribadito il Presidente del direttivo zonale CNA Gaetano Pieroni, a vincere sono stati tutti: “La Marchesa, Rosmarino, Scacco Matto: le pizzerie sono tutte vincitrici, quando si lavora con amore e passione il risultato è sempre ottimo. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il suo sostegno e le attività di Porto Sant’Elpidio che hanno aderito ad un’iniziativa che non poteva che essere replicata. Il nostro ringraziamento va anche al pubblico di queste due bellissime serate, oltre che alle aziende che ogni giorno danno fiducia alla CNA: manifestazioni come queste sono di incoraggiamento a fare sempre meglio e mettersi in gioco, sia per noi come associazione, che per il tessuto produttivo e commerciale cittadino”.



Pieroni ha voluto tributare un forte ringraziamento ai dipendenti CNA e agli artigiani del direttivo che, in un periodo di ferie, si sono dedicati all’organizzazione di una manifestazione complessa e articolata. Un plauso a cui si è aggiunto anche il Direttore Generale Alessandro Migliore, che ha dichiarato: “Siamo giunti al termine di un’iniziativa che ha visto una grande partecipazione: dare la possibilità alle attività cittadine di farsi conoscere e di crescere è il principio che ci guida e che permetterà a Pizza 10 e lode di diventare una manifestazione stabile nel calendario di Porto Sant’Elpidio”.



Professionalità degli esercenti e voglia di migliorarsi attraverso il confronto sono gli aspetti evidenziati dall’Assessore alle Attività Produttive Elena Amurri. Sul palco per la premiazione di mercoledì sera, dopo la commedia portata in scena dal Teatro della Solidarietà, anche il Sindaco Nazareno Franchellucci, che ha evidenziato la “bella sinergia che esiste da anni tra il Comune e la CNA di Porto Sant’Elpidio, una collaborazione fatta di rapporti umani. Se l’obiettivo è mettere in luce le eccellenze della città, siamo felici che la famiglia di questa festa si sia allargata con la partecipazione della rosticceria I Sapori del Borgo e della gelateria Peccati di Gola. Ci diamo senza dubbio l’arrivederci all'edizione 2019”.