Oggi la seconda giornata del Biofestival, attesa per il convegno su agricoltura biologica e biodiversità

Dopo la prima serata d'incoraggiamento, il Biofestival è pronto per il secondo appuntamento di oggi con il convegno "Agricoltura biologica e biodiversità". La kermesse, organizzata da Aiab Marche in collaborazione con Comune e Pro Loco di Altidona, si è svolta in piazza Garibaldi a Marina di Altidona con una presenza di pubblico importante, soprattutto dopo l'apertura degli stand gastronomici. Nonostante le difficoltà logistiche riscontrate nella serata di ieri a causa delle problematiche legate al traffico, la partecipazione al festival si è mantenuta numerosa e costante. Tanti i bambini nell'area riservata ai giochi di legno tradizionali e alle bolle di sapone e giocoleria.