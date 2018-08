Serata finale giovedì 30 per la settima edizione di "Jazz al Castello" con il sangiorgese Stefano Chiurchiù

Serata finale giovedì 30 agosto per la settima edizione di “ Jazz al Castello ”, la rassegna musicale organizzata dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Porto San Giorgio, in collaborazione con il collettivo Round Music, il Cantiere Musicale, con il contributo della Carifermo spa, e dei locali Osteria Le Frattine, Enrico VIII, La Locura Bistrot, Al Capitano, Retroscena.

“E’ stata un’edizione davvero molto positiva – commenta il direttore artistico Michele Sperandio – per la risposta del pubblico, il numero di concerti, ben sette, il riscontro avuto dai musicisti arrivati a Porto San Giorgio: location particolare, accoglienza ottima, pubblico attento e partecipe. Fondamentale per la riuscita della rassegna sono stati l’impegno e il sostegno degli esercenti: hanno fatto squadra con noi, vivendo a pieno la manifestazione, con i concerti dislocati lungo tutto corso Castel San Giorgio. Vogliamo crescere ancora per qualità e organizzazione, ricercando altri partner che ci vorranno accompagnare. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale – sottolinea Sperandio - che ha puntato ancora una volta su Jazz al Castello per la programmazione estiva e, come direttore, tutti i musicisti che hanno partecipato oltre, in particolare, Laura Latini per aver curato l’organizzazione nei minimi dettagli. Nell’arco di pochi anni, Round Music e Cantiere Musicale, partendo da una realtà solo didattica, grazie ad un importante lavoro sul territorio regionale, sono riuscite a differenziarsi e diventare realtà operanti nel settore culturale in maniera strutturata e professionale, arrivando a organizzare manifestazioni di livello. E ora, godiamoci insieme l’ultimo giovedì nell’atmosfera tutta particolare che si vive solo in Corso Castel San Giorgio”.

Protagonista dell’ultimo appuntamento in cartellone sarà Stefano Chiurchiù, giovanissimo musicista sangiorgese, con il suo concerto per piano solo. Al secondo anno del corso di II livello di pianoforte al “Pergolesi” di Fermo con il M° Fabrizio Viti, frequenta un corso di perfezionamento all’Accademia Pianistica delle Marche con il M° Lorenzo Di Bella. Si è esibito in “Spazio Giovani”, nel cartellone di “Civitanova Classica” 2018, oltre ad aver partecipato come pianista solista, nel 2017, ad una serie di concerti con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Tra le numerose esibizioni, vanta la partecipazione a “Vivaio Talenti”, manifestazione a Palazzo Italia nell’ambito di Expo Milano 2015, alla stagione concertistica del Teatro “Leopardi” di San Ginesio e a quelle organizzate dagli “Amici della Musica” di Montegranaro, sotto la direzione artistica del M° Francesco Di Rosa.

Il concerto, a ingresso gratuito, si terrà alle ore 21.30 (in caso di maltempo: Teatro Comunale).