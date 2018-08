Campofilone. Per la quinta edizione del Festival del peperoncino è arrivato lo chef Enrico Mazzaroni

La Cooperativa Tu.Ris.Marche ha proposto/organizzato il Cooking Lab coordinato dallo Chef Enrico Mazzaroni del ristornate “Il Tiglio in vita” in occasione della quinta edizione del Festival del peperoncino. Tale iniziativa, a carattere gratuito, si inserisce nell’ambito del progetto sperimentale per la valorizzazione del turismo esperienziale finanziato dalla Regione Marche e patrocinato dal Comune e Pro Loco di Campofilone. L’attività si è svolta all’interno del maestoso teatro comunale di Campofilone, riscuotendo un notevole successo.