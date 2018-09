Oggi è il giorno di Lungomondo. La new entry è Porto Sant'Elpidio, consegnate le bandiere ai locali aderenti. LEGGI TUTTI GLI ABBINAMENTI

La manifestazione è giunta alla sua ottava edizione, ma solo da quest'anno è sbarcata a Porto Sant'Elpidio, dove hanno riposto positivamente le gelaterie Fru Fru, Punto Gelato e Gelati D'Autore, i ristoranti Il Calamaro, Osteria Salina e Moby Dick e gli chalet Crazy Summer e Lady Nautica della Lega Navale. Ad ogni locale è stata abbinata una nazione e a tema di quel paese saranno allestite ambientazioni e preparati menù.

I sapori di Spagna saranno protagonisti all'Osteria Salina Ristorantino d'Amore sul lungomare sud, che proporrà un menù intero a base di sangria, tapas, Paella e Gaspacho ad un prezzo speciale; la Romania è la nazione di Lady Nautica, che farà un ricco apericena a buffet; le Hawaii si sposteranno per un giorno alla gelateria Fru Fru con insoliti gusti tropicali, mentre un Moyto Party animerà la serata cubana dello chalet Crazy Summer.

Ancora Sudamerica alla gelateria Punto Gelato per un aperitivo a tema Brasile con Caipirinha e cibo tipico per tutti, l'aroma del sigaro cubano si trasformerà invece in un gelato delizioso al cacao aromatizzato al rum e tabacco sul lungomare nord da Gelati d'Autore. Sul lungomare centro sarà protagonista l'Argentina allo chalet ristorante Vento in Poppa, ex Amici del Mare, dove si potrà gustare ottima carne alla griglia oltre che il tradizionale Asado. Spazio anche per i sapori e le tradizioni della nostra Italia al ristorante Moby Dick, che rappresenterà l'Abruzzo con i tradizionali arrosticini e infine si celebreranno le Marche de na 'orda al ristorante Il Calamaro sul lungomare centro, con succulento menù a base di Moccolotti de lo Vatte ed oca arrosto.

Ieri mattina, alla Torre dell'Orologio, l'assessore al turismo Elena Amurri ha consegnato ai locali aderenti le bandiere acquistate dall'Amministrazione comunale:

"Lungomondo è una manifestazione consolidata a Porto San Giorgio e Lido di Fermo: quest'anno è stato proposto anche a Porto Sant'Elpidio e mi fa particolarmente piacere constatare come la risposta sia stata più che positiva, con ben nove esercizi aderenti. La particolarità di questa manifestazione è che può coinvolgere anche locali come le gelaterie che, per la natura del prodotto che commerciano, spesso restano esclusa dalle iniziative enogastronomiche tradizionali, a torto visto che anche il gelato rientra a pieno titolo tra gli elementi di una sana alimentazione. Qui invece abbiamo ben tre gelaterie che faranno a gara per offrire varietà e gusto e che completano l'interessante programma dei menù a tema. Ce n'è davvero per tutti i gusti, sia per i più curiosi che per gli amanti della tradizione: si può iniziare dall'aperitivo, concedersi una cena e terminare con un gelato per percorrere idealmente tre nazioni del mondo! Mi auguro che l'evento abbia il successo che ripaghi l'impegno di chi ha voluto mettersi in gioco e che negli anni possa crescere per numero di adesioni ed iniziative, diventando un piacevole appuntamento per chiudere la stagione balneare".