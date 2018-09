Sant'Elpidio a Mare, il maltempo fa saltare gli eventi per la festa del Patrono. Ma Terrenzi non si perde d'animo e lancia il super weekend della musica: sabato 22 i Nomadi, domenica 23 Masini

Le condizioni meteo avverse di queste ore nelle Marche e nel Fermano hanno messo i bastoni tra le ruote alla macchina organizzativa di Sant'Elpidio a Mare, che per il weekend finale delle celebrazioni del Santo Patrono aveva messo in piedi un programma ricco di eventi con la chicca del concerto di Marco Masini al campo sportivo Mandozzi, originariamente previsto per domani sera.

Data l'allarta meteo in corso, fa sapere il sindaco Alessio Terrenzi, è stato deciso di rinviare tutte le manifestazioni, ma anziché perdersi d'animo si è deciso di cogliere un'opportunità, trasformando il primo fine settimana autunnale in una sorta di grande weekend della musica.

Per sabato 22 settembre era infatti già in programma il concerto dei Nomadi al campo sportivo Mandozzi, con parte del ricavato devoluto alla locale Croce Azzurra e destinato all'acquisto di una nuova autoambulanza da mettere al servizio dei cittadini.

"Perché allora non abbinare ai Nomadi anche il concerto di Masini?", deve aver pensato Terrenzi. Detto, fatto e allora ecco che l'esibizione del cantautore toscano verrà recuperata il giorno successivo, domenica 23 settembre.

A completare il superweekend musicale elpidiense, poi, l'esibizione del venerdì dei Folkstone, che avrebbero dovuto suonare questa sera.

Rinviata a data ancora da destinarsi, invece, la giornata di sport e solidarietà prevista per domani pomeriggio in centro storico e abbinata a Match it now, la campagna di sensibilizzazione nazionale alla donazione di midollo osseo. Annullato anche lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto chiudere le celebrazioni dopo il concerto di Masini.