Giustozzi spiega, Trotti incanta con la sua nuova opera: gran finale per l'ultima conferenza del "Giardino del Profeta"

Ennesima splendida serata lo scorso giovedì al Giardino del Profeta per l'ultima conferenza sulla ”sensibilità nell'arte“, tenuta dal Prof. Nunzio Giustozzi, archeologo e docente di storia dell'Arte presso il liceo Preziotti Licini di Fermo, davanti ad oltre cinquanta persone in un luogo unico ed incantevole come il Chiosco del Pescatore a riva del Pescatore di Casabianca di Fermo.