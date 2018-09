Carlotta torna a Montegiorgio. Venerdì 28 i tanto attesi festeggiamenti per la neo Miss Italia

Sull'elezione a Miss Italia di Carlotta Maggiorana pende ancora l'incognita della squalifica in merito alle foto osè uscite sul settimanale "Oggi", una decisione che potrebbe arrivare nella giornata di oggi o al massimo domani dalla commissione di garanzia, formata da avvocati, che si sta occupando della questione.

Ma intanto a Montegiorgio si attende il ritorno della Miss e, dopo tanta suspance, è stata finalmente fissata una data per festeggiare Carlotta Maggiorana nella sua città natale.

"Venerdì 28 settembre alle ore 21:15 in Piazza Matteotti a Montegiorgio ci saranno i festeggiamenti in suo onore - ha dichiarato il sindaco Michele Ortenzi. Ancora da definire i dettagli dell'evento ma abbiamo comunque voluto, in accordo con la famiglia di Carlotta, comunicare una data precisa ai cittadini."

"Montegiorgio Abbraccia e Festeggia Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, con Musica, Divertimento e un "Dolce" saluto finale" recita il volantino che annuncia il tanto atteso evento (che in caso di maltempo si terrà al Teatro Alaleona): una serata di musica e interventi da parte delle istituzioni per salutare la 26enne che, con la sua vittoria, ha portato il nome delle Marche, del Fermano e di Montegiorgio molto in alto.